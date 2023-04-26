郭富城22年法号曝光 方媛晒新装网笑“终于洗刷夫小气名号”

（香港讯）郭富城前段时间到台湾拍摄广告，期间在台北参观了已故星云大师的书法作品。原来他曾拜星云大师为师，法号“普善”。据台媒报道，郭富城20多年前偶然读到星云大师的著作《祈求》，结下缘分。2001年正式皈依佛门，拜星云大师为师，师徒情深。

有教徒透露郭富城常苦练书法，并将书法捐赠给慈善机构。机构再拍卖，帮助更多人。郭富城曾发布过一段他写毛笔字的视频。他不到一分钟写了四个字，就得到了约20万新元善款，平均一个字价值5万新元。

郭富城的信仰据说是受到母亲的影响。他信仰虔诚，有传与方媛结婚并育有2女的他拜佛求子，不过郭富城在接受采访时透露，自己喜欢女儿，因为女儿比较粘人，两个女儿就够了。

娱乐圈皈依佛门的天王天后不在少数。张学友1993年开始读佛经，王菲和刘德华则多年来一直是素食主义者。

方媛前阵子晒出全家四口合影，庆祝与郭富城结婚六周年，有网民说怎么只去澳门，似乎缺乏浪漫和仪式感。过去，郭富城为太太庆生，蛋糕曾被网民嫌太小；方媛带女儿赴上海会合郭富城时搭经济舱，网民也说是郭太吝啬。这次港媒指出，照片中方媛穿的衣服价值超过10万新元，耳环和手镯更分别价值4万多新元和6万新元。有网民就笑说郭富城终于可以洗刷小气污名了。