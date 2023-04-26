热议不断！何超莲婚服上露传家宝 男星礼服乍看如酒店员工

窦骁和何超莲的婚礼举行完好几天了，但一对新人不断公开婚礼照片，一对新人的甜蜜模样羡煞旁人，使新闻依然有很高的热度。

由于何超莲的父亲何鸿燊去年去世，所以何超莲的舅舅代替何鸿燊行使了“爸爸的权利”，在婚礼上带领她出场交给窦骁。窦骁的爸爸妈妈也在场，这些长辈的照片都引起了许多讨论。

窦骁和父母（左一起）、何超莲（右一起）和母亲、舅舅大合影。（取自微博）

何超莲还公开了部分明星合影，包括信、潘玮柏、陈柏霖等。根据窦骁的好友在网上曝光了婚礼细节。第一、参加婚礼的宾客不需要送礼。第二，依照婚礼风格和现场布置，嘉宾们被要求穿浅色系的礼服。结果中国大陆男星张一山穿了鲜黄色衣服出席，被网民笑说：“这么抢镜，不会做人！”

张一山穿黄衣出席婚礼，被网民笑说不顾着装规范，抢了新郎窦骁的风采。（取自微博）

有宾客分享现场与众星合照，只见王祖蓝穿了橙色民族风格的套装出席，网民留言：“乍看犹如酒店员工。”不过媒体调查后发现该套服装原来是意大利名牌，上衣及短裤加总要2700新元，反观老婆李亚男所的黑白间条装才不到200新元。

王祖蓝（右一）和太太李亚男出席婚礼，网民笑他穿得像酒店员工。（取自微博）

至于窦骁晒出的婚礼照片，也被网民扒出很多看点，例如何超莲母亲赌王三太陈婉珍的翡翠首饰格外地抢镜，风头甚至盖过了新娘何超莲。还有何超莲的婚服上用了传家宝“霞帔坠”，距今已有数百年的历史，在古代只有皇家贵族才会用这种“金霞帔坠”，据知已经不能用金钱来衡量它的意义了。

何超莲婚服上的“霞帔坠”承载着丰富的历史文化内涵。（取自微博 / 小红书）

据传霞帔坠始于明代，是当时宫廷中嫔妃们佩戴的一种装饰品，寓意吉祥如意。随着时间的推移，霞帔坠逐渐演变成了富豪、贵族们展示地位与财富的重要象征，成为豪门排场中不可或缺的一环。此外，它也代表着家族历史与文化传承，展现了家族的尊贵与荣耀。