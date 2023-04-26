移居闯荡韩乐坛 鹤天赐：狮城市场太小

本地歌手、演员鹤天赐去年8月移居韩国，事业重心也一并转向韩国。时隔八个月，《新明日报》记者日前联络远在首尔的鹤天赐，向他询问近日动向和发展。

早前，鹤天赐向媒体透露自己正在学习韩语，学习将近七个月，如今他已开始学习韩语二级课程。对于自己的学习成果，鹤天赐大方表示自己复读过一级。“我们会考写、考阅读、考听力，写的部分其实我没有及格，不过重考后还是顺利升上二级。但是上完两天二级的课，我觉得自己基础还没有很好，所以向学校要求重读一级。”

鹤天赐很开心自己当时做了这个决定，帮助自己建立下稳定的基础。鹤天赐笑说：“至少现在上课的时候，更听得懂老师在说什么了。”

记者问他有没有对学习定下小目标？鹤天赐表示，自己此行主要是为了学习音乐制作，所以在学习语言方面不想给自己过多压力。“周末的时候我就会忙关于音乐的事情，我在音乐作词这个圈子里还算是新人，需要更多时间累积经验，我需要更多作品。”

事实上鹤天赐近期刚与一位韩国歌手Nautilus合作，为其翻唱的2006年韩剧《宫：我的野蛮王妃》主题曲《I’M A FOOL》撰写英语歌词，并拍摄了MV。

学会如何“求助”

鹤天赐每周一到五都要到学校学韩语，他直言在韩国不会韩语万事难行，不过他却因此学到重要一课，就是如何“求助”。鹤天赐自认从小就独立，不喜欢求助于人，他解释：“我真的不是骄傲，我只是害怕麻烦别人。”

对此鹤天赐十分感恩自己结识了一群亲切的韩国朋友，非常乐于帮助他。

“秘密”回新四天

记者问鹤天赐近期有没有回来探亲的打算？鹤天赐表示自己现在会专注学习，而且最近也不是学校假期没有时间回家。其实鹤天赐去年11月曾“秘密”回新四天，此行专程为了参加好友林慧玲的婚礼。鹤天赐说：“我不爱拒绝人家……即使我朋友知道我回去了，我也没时间和他们碰面，因为我也需要陪家人，所以只能默默回去又默默回来。”谈到最怀念的本地美食，鹤天赐表示自己最想念的只有文东记的鸡饭和妈妈做的饭。

笑言在本地“会饿死”

鹤天赐曾到台湾、美国等不同地方发展、进修，记者问他这次会在韩国居住多久，打算何时返回新加坡？鹤天赐表示希望能在韩国待更长一段时间，“不是因为我不喜欢新加坡，是因为新加坡市场太小，能够成长的机会不多。不过在韩国，几乎每两个星期都有新人出道、出专辑……而新加坡市场有点小，我觉得我会饿死，哈哈。”