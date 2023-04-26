昔日邵氏小生宗华静悄悄走了 享年79岁

（台北讯）昔日邵氏小生宗华传出骤逝消息，曾与他合作的多位资深导播纷纷在脸书悼念他。据知，友人们近日先代为处理灵堂事宜，后事细节则必须等待宗华在美国的妻子28日返台后，才能有进一步安排。由于宗华平时精神状态都很好，友人们对他的骤逝都感到难以置信。

宗华年轻时外形英俊。（互联网）

宗华平时在台湾常和圈内许多幕后友人聚在一块，喜欢吃甜食的他，每天也会和大家喝喝下午茶。因为他有“三高”问题，大家自然也会提醒他少吃甜食。过去他曾胖到120公斤，近年才稍微把体重减轻一些。

圈内友人知道他喜欢美食，偶尔也会带他出门打打牙祭，没外出时，他就在家吃得简单。宗华的厨艺非常好，友人们最喜欢品尝他拿手的红烧肉。

原籍山东的宗华曾分享，他的妈妈很会做各种面食，他从小吃腻了，长大后反而不爱面食。他到香港发展时，当年许多邵氏大明星每天都到他家排队，只为了吃他妈妈亲手做的葱油饼。

宗华本名邹忠志，出生于香港，当年修完大学课程后加入邵氏电影公司当基本演员。1969年起，他先后演出《独臂刀王》《大军阀》《侠义双雄》《流星蝴蝶剑》等，是受欢迎的男星之一。

宗华曾演台语剧《父与子》。（互联网）

宗华后来转到台湾发展，1980年代过后，他以导演或制作人身份投入电视圈。1990年代中期后淡出演艺圈，移居美国。息影15年后，2011年受民视之邀，复出主演长篇台语本土剧《父与子》，2013年演出接档的《风水世家》。集演、编、导、制作于一身，的他，可说才华洋溢，到近年仍常有电视台和制作公司邀他演出，被他婉拒。他常无酬又大方地给予制作团队协助，是圈内公认的大好人。