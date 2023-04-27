绝地营救 The Covenant（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：美军士官长约翰（Jake Gyllenhaal，杰克于伦霍尔饰）执行围剿塔利班的任务时遭到伏击。阿富汗当地口译员阿迈德（Dar Salim，达尔萨利姆饰）用尽全力，穿越数英里将负伤的约翰带到安全地带。约翰回到美国后，发现美国政府没有依约把阿迈德和他的家人安全地带到美国，决定重返战区救恩人。

短评：一直想拍战争片的英国名导Guy Ritchie（盖里奇）如愿。电影故事不错，灵感来自真实事件。美国2021年全面从阿富汗撤军后，许多帮助过美军的阿富汗口译员仍留在当地，随时会遭塔利班报复，当中包括昵称“麦奇”的阿富汗口译员。麦奇是一群美军的救命稻草，曾协助他们躲过敌军埋伏。有军人得知麦奇没被带到美国后，组团向美国政府施压，麦奇和家人最后成功离开阿富汗。

本片分两个阶段。第一段讲述约翰和阿迈德在阿富汗出任务，经历枪林弹雨，出生入死，阿迈德奋力保护受伤的约翰；第二段描绘约翰有情有义，回到阿富汗拯救阿迈德。整体叙事流畅，但第一段较冗长，戏肉在第二段。美国人约翰在第二段被过度“英雄化”，若要选英雄，大难临头时选择救人的小人物阿迈德才是真英雄。（英语对白，不附字幕）

惊天救援 Flash Over （PG13）

娱乐性★★★/艺术性★

故事：一场突如其来的地震波及整个灌城化工园区，管道泄漏触发爆炸不断。浓烟滚滚、火光冲天，灾难迅速升级，若不及时救援，整座城市将被夷为平地。消防救援站一众队员包括韩凯（杜江饰）在队长赵映旗（王千源饰）的带领下，第一时间奔赴重灾区，危难时刻争分夺秒，用生命守护生命。

《惊天救援》刻画消防员到灾难现场火速救援。（嘉华提供）

短评：与时间赛跑的灾难救援题材不外是看救援过程是不是够惊险，是不是让人肾上腺素飙升。《惊天救援》要救火又要救人，确实是严峻的考验，人物也展现出无畏牺牲的精神，不过影片少不了一些煽情桥段。导演彭顺为了真实的效果，让制作团队按照一比一尺寸复刻搭建重点场景，拍摄现场更有一线消防员助力出演。影片主题曲《道别》由张碧晨演唱，她的歌声充满力量却不失柔和，与电影互映衬。

天网缉凶 To Catch a Killer（NC16）

娱乐性★★★/艺术性★

故事：冷血狂徒在除夕夜无差别地大屠杀，警方开始大规模搜捕行动。年轻女警艾莲娜（Shailene Woodley，雪琳伍德利饰）被FBI首席调查员林玛（Ben Mendelsohn，本门德尔森饰）招募入组，协助寻找杀手。正当警方对杀手的身份苦无头绪时，凶手再次血洗城市。

雪琳伍德利（前排）在《天网缉凶》扮演女警。（邵氏提供）

短评：此片是阿根廷导演Damian Szifron（达米安斯兹弗隆）的首部英语片，他曾以《无定向丧心病狂》（Wild Tales）拿下2016年英国影艺学院电影奖（BAFTA）最佳外语片奖。电影一开场就发生无差别杀人惨案，立即把观众带入故事，可惜叙事节奏之后转慢，寻找凶手的过程平淡，更多着墨于女主角灰暗的内心世界。（英语对白，不附字幕）