昔日邵氏小生宗华 “静悄悄走了”

台媒报道，昔日邵氏小生宗华惊传离世，终年79岁。他虽然有三高问题，但平日精神状况不错，朋友们对他过世非常惊讶，已代为处理灵堂相关事宜，细节待他在美国的妻子于4月28日返台后安排。与宗华合作过的一名资深导播在脸书提到他“静静走了，真是太难过太突然了”。

据报道，宗华本名邹忠志，出生于香港，当年修完大学课程后加入邵氏当基本演员，1969年起先后演出《独臂刀王》《大军阀》《侠义双雄》《流星蝴蝶剑》等，特别是《流星蝴蝶剑》更是被誉为著名武侠片导演楚原的代表作。

转到台湾发展宗华后来转到台湾发展，1980年代初期淡出幕前，以导演或制作人身份转投电视圈，曾在台视参与多档杨丽花歌仔戏，包括演出《薛平贵》、编导《洛神》、执导《忠孝节义》，在华视的作品包括制作、执导及演出《杨贵妃》《西施》《八千里路云和月》《一门英烈穆桂英》等剧。