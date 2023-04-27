“克浪” 来袭 七组新生代乐团全天接力飙唱

首届华语独立音乐节CLANG（克浪）2023年6月17日将在“巴西班让发电厂”强势登场，七组新生代乐团全天接力飙唱，这些独立乐团及歌手各具特色，其中不乏炙手可热的知名乐团和新星——来自台湾的乐团旺福与麋先生，灵魂爵士女伶9m88，搞怪诙谐的海豚刑警，日系甜丧风的甜约翰，迷幻疗愈的守夜人，以及新锐摇滚乐团温室杂草，他们将轮番登场从白天嗨唱至深夜，让广大乐迷们尽情摇摆沉浸在狂热氛围中。门票将在4月28日（星期五）上午10时开始发售。

克浪是一个唱响独立精神、生活态度、热血激情和自我表达的独立音乐节。克浪由曾成功举办五届Laneway独立音乐节，以及女力音乐节Alex Blake Charlie Sessions的主办团队24owls主办。值得一提是，24owls是由一群艺术文化及音乐爱好者于2019年创办，以发掘创造潜力为最大特点，无论是与身俱来的天赋或精心培养的技巧，两者创造力是相辅相成的。24owls举办过各类规模的活动，带领厌倦千篇一律音乐现场的乐迷领略不一样的表演空间。

甜约翰走日系甜丧风格。（24owls提供）

除了听歌，克浪现场也将提供一连串精心规划的体验，有快闪书店、塔罗牌占卜，从手作工作坊到美容服务，以及各种餐饮选择，从本地美食、西餐到纯素食，应有尽有。

巴西班让发电厂建于上世纪五六十年代，近年发展成生活时尚形态的工业遗产区。唱响独立精神及生活态度的首届克浪选择在这个与众不同的人文景点开唱，无疑为巴西班让发电厂注入自由惬意的全新生命力。现场也将设有不少别出心裁的打卡热点，工业风场景另类吸睛。

首届华语独立音乐节CLANG