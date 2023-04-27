芬兰硬汉 为活命狠赌一把

黄金硬汉 Sisu（M18）

娱乐性 ★★★☆／艺术性★★

剧情

科皮（Jorma Tommila，乔马托姆米拉饰）不想打仗了，打算靠淘金度余生。他好不容易掘出为数不小的金块，却在半路遇上德军装甲部队。战火令人麻痺，金块却引人遐思，觊觎金块的纳粹军团用枪砲射他，地雷轰炸他，还想淹死、吊死他，甚至连他的马和狗都不放过。不过他老神在在，以令人瞠目结舌的斩杀手法回击，让敌人乱了阵脚。

影评

芬兰电影《黄金硬汉》的故事不复杂，发生在第二次世界大战的最后一天， 科皮是孤独的探矿者，在芬兰北部的焦土撤退中与纳粹分子发生了交集。无论纳粹军如何设法致他于死地，他靠着过人的战斗力、勇气与机智和敌军博弈，不论是看似要被炸得粉身碎骨、溺水，或是被绳子吊得快断气，科皮总是可以死里逃生，简直不输好莱坞《不可能的任务》系列里的“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）。

《黄金硬汉》的纳粹军在寻找淘金汉。（黄金戏院提供）

除了桑拿（Sauna），芬兰的另一个珍宝就是“Sisu”。Sisu是芬兰人的一种精神，指的是坚忍的决心，不轻易放弃目标，象征着勇敢、坚韧，《黄金硬汉》的主人公科皮，就体现出了“Sisu“的精神。 面对敌人无孔不入的攻击，科皮常常得快速随机应变，而为了生存，他常常赌上一把，让自己身处命悬一线的危急情况中，以制造脱困的机会。例如眼看逃脱不了，他先会自焚让敌人不敢靠近他，接着他快速跳进河里。此外，他也曾将身体插入钢条中，为的是活命。他是“永生的战士”，他的硬汉行为，让人频频为他捏把冷汗，也佩服他的勇气与意志力。

故事流畅，毫无冷场

影片故事流畅，张弛力强，完全没有冷场。托姆米拉化身为地上英豪、水中蛟龙、甚至空中飞人，痛宰纳粹，爽度爆表，观众看得肾上腺素飙升。1959年出生的芬兰演员托姆米拉身高1.93米，电影作品包括《圣诞坏乐》（Rare Exports）、与黑人影星Samuel L Jackson（塞缪尔杰逊）演出冒险动作喜剧《冰峰游戏》（Big Game）。《冰峰游戏》《圣诞坏乐》都是《黄金硬汉》的芬兰导演Jalmari Helander（贾马里赫兰德）所导。赫兰德与托姆米拉多次合作，两人默契足。《黄金硬汉》 使得托姆米拉在西班牙Sitges奇幻影展获得影帝，影片同时也摘下最佳影片、摄影和原创音乐奖。

《黄金硬汉》的姐姐妹妹勇敢持枪对付敌人。（黄金戏院提供）

影片血腥暴力，展示出战争的残酷与人性的贪婪。除了金块，女性的身体在乱世中被男人的兽性无情地蹂躏。在科皮的协助下，多名供纳粹泄欲的女囚，最终英勇对抗纳粹，她们的反击可以用三个字来形容：爽爆了!（芬兰语与英语对白，芬兰语部分附英文字幕）