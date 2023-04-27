得用连串韩语吵架 许美珍接角色后慌了

星期四（27日）晚上在8频道播出的第12集《欧巴，我爱你！》中，扮演韩国编剧的许美珍有一段特别的戏。这段30多秒的戏，台词是：“你想干吗？我说了你就做得到吗？就跟着试镜的演出一样就行了，如果你办不到，那我们就换人！你以为我非用你不可吗？选你对我有什么好处？车泰宇（金在勋的角色），你也太看得起自己了吧！你自己看看，到底是谁的问题？”

把一连串台词说好，难不倒入行多年的许美珍，但问题是，这段是韩语台词，而她对韩语一窍不通！

在西班牙旅游的许美珍告诉《联合早报》，她不会韩语，只懂几个问好、谢谢的单词，“当哇哇映画的Molby提起这个韩国中年编剧角色，问我有没有兴趣接演时，我说没问题，后来才知道要讲韩语，还要用韩语跟别人吵架！我知道后就有点慌了。”

韩语老师录了吵架台词的韩语发音，许美珍听了一遍又一遍，边听边写拼音，“我自己学了两三天之后，还是觉得咬字不对，只好请制作单位安排韩语老师跟我见面，一句一句地修改我的咬字，之后每天都念一念台词，用了一两个星期才把台词搞好。”

拍摄当天，有备而来的她NG不多，“在现场的我，一开口就噼里啪啦把韩语台词讲完，韩语老师只提醒我要注意语调，华语的语调多，但韩语比较monotone（单音调），除此之外NG蛮少的。”

这场戏中，许美珍的吵架对象是韩国人金在勋，同场的还有刘怡伶。许美珍说，金在勋是一个客气友善的搭档，每凡在片场看到她，就称呼她“姐”，对方也赞她的韩语对白不错，“以韩国人的标准看，我应该是讲得很烂啦！不过他还是很客气，说我讲得不错，尤其后段部分，真的很像韩国人，从他口中听到这些话，我觉得很开心。”

许美珍（右）在第12集《欧巴，我爱你！》中用韩语跟金在勋吵架。（截图自剧集画面）

许美珍心知肚明，成果摆脱不了“外国人讲韩语”的感觉，“我始终不是韩国人，只能尽量！”

距离《欧巴，我爱你！》杀青已有四个月，记者问许美珍还记得那段韩语对白吗？她一字一句重现对白，笑说：“我当然记得，因为讲了很多遍，这几句话已经刻在我心里了！”

角色古怪穿搭可助入戏

许美珍拍《欧巴，我爱你！》时也拍“Shero”，完成两部剧后，再到马来西亚吉隆坡拍电影《陪月》，2022年底至2023年初的工作不少。

她必须把各个角色划分好，避免将一部戏的角色影子带入另一部戏，“《欧巴》的韩国编剧角色，从走路的姿态、讲话的方式都有自己的风格，穿搭品味也比较古怪，这些特征可助我进入角色。”

剧中的许美珍不满意金在勋的演技。（截图自剧集画面）

剧集评语不错



共13集的《欧巴，我爱你！》4月12日在8频道首播，4月28日播出大结局。有观众透过《联合早报》娱乐版热线栏目《观众大声说》表达对这部剧的看法。

观众（XXX002）赞瑞恩和美心在剧中饰演好姐妹，默契不错，也夸赞韩国演员金在勋第一次拍本地剧却毫无违和感，华语也说得很好，让人看得舒服。

李智惠（XXX145）指这部剧有趣，跟瑞恩过往的作品不同，她第一次听瑞恩讲韩语，觉得很新奇。JM（XXX769）则说，韩风元素有新鲜感，韩国欧巴注入新气象，瑞恩演技到位。