张学友门票网翻炒几倍

“歌神”张学友7月重回新加坡室内体育馆开唱，连唱6晚，门票昨早10时公开发售，短短3个小时内被抢购一空，让成千上万的粉丝望“网”兴叹。

张学友个唱门票反应热烈，网上马上出现炒卖，本报记者今早也上网搜寻，根据Carousell网站，张学友个唱最贵门票$388（CAT 1）被炒高至1张卖$2000，同样的CAT 1票也有人以$9888出售4张套票，即平均每张$2472。撇开上述被炒至翻倍的门票，其他价格的每张门票也被翻炒至少3成以上。

每人限买4张 有人一口气竟买32张

有粉丝望“网”兴叹，抢不到票，也有粉丝兴奋地今早在电台表示自己一口气买了32张门票，让不少粉丝很羡慕，也有粉丝表示不解，为何能抢到32张门票，尤其主办方规定一次只能买4张票。

针对此，记者向主办方询问，主办方没有置评。

另一方面，对于“歌神”张学友的门票在网上被翻炒，主办方呼吁歌迷不要向不合法的渠道购买演唱会门票，以免蒙受金钱上的损失。而网购平台Carousell也表示，不鼓励黄牛票或牟取暴利的行为。此外，从其他管道购得门票的歌迷，有可能遭拒入场。

粉丝敲碗加场

张学友重回本地开唱，门票3小时内卖完，粉丝们纷纷涌到主办方飞凡娱乐脸书官网留言，有粉丝说“歌神”个唱门票被抢购一空，主要是新加坡是澳门之后巡演的第二个城市，也尚未公布其他城市的演唱会日期，难免吸引了其他城市的粉丝抢购。

此外，更多粉丝留言敲碗“歌神”能加场，还建议加场开4面台，以便能容纳更多粉丝进场。

虽然张学友这次连唱6晚（7月7月14、15、16日及21、22、23日），但中间间隔了三天，于是有粉丝建议可在周一（7月17日）和周四（7月20日）各加一场。

对于是否会加场，主办方飞凡娱乐回复本报，目前尚未有进一步的消息。

刷新本地个唱纪录

张学友魅力难挡，这次本地唱6晚，刷新了他在本地的个唱纪录。

张学友曾在2017年2月24日至26日于本地举办《A Classic Tour 学友. 经典世界巡回演唱会》，隔年2月9日至11日重回狮城加场，缔造了个人在狮城举办演唱会隔年加场的纪录，而今连唱6晚，也算是刷新了他个人在本地开唱的纪录。