身体麻痹 入院检查 孙文海二度小中风

本地艺人孙文海二度中风。

孙文海昨晚受访向《新明日报》透露，本月初某天他忽然发现自己身体麻痹，一度怀疑是个人太紧张所致，但麻痹症状未消失，爱妻与14岁长子劝他入院检查，入院后证实轻微中风，他接受扫描，惊觉脑部出现轻微阻塞现象，“其实，对于自身健康情况，我不怎么担心，反倒是担心因为生病，没法尽责照顾妻儿。”

出院之后，文海感觉精神容易疲惫，左边身体乏力，他在三周内只做半天工作，并积极调理身体，“我没有三高，但经医生叮咛，目前开始服用薄血药。”所幸现阶段已有好转，生活如常。

文海忆述10年前，才32岁的他曾出现轻微中风症状，10年后的今天是第二次，他庆幸只是轻微中风，只要积极治疗调理就能康复。

次子发烧送急诊

除了他，7岁的老二在本月也因发烧去了急诊室验血，父子都成了病人。

文海育有三子，14岁的老大，7岁的老二，小女儿只有1岁半。父亲和三个孩子的关系很亲近，被问到如何培养亲子关系，文海说：“我本身很喜欢孩子，所以整个过程我是很享受的，哪怕再累”。他说，下班后几乎都是陪着孩子，希望和孩子做“朋友”，不想错过孩子成长的时光，他在社交媒体上也曾发文表示：“不怕我老去，就怕你转眼长大”，透露父爱。

谈到工作，文海正忙于自己的活动公司，透露疫情时工作量反而更多，因为一天内可以安排很多线上活动，实体活动则比较麻烦。