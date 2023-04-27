离巢效力12年东家 方威捷推翻“冷藏”说

34岁的本地艺人方威捷（前名方伟杰）星期四（27日）宣布离开效力12年的新传媒。他在社交媒体发布离巢消息后接受《联合早报》电话访问。

方威捷告诉记者，他将在4月30日约满新传媒，“这是我跟公司（新传媒）达成的共识。因为没有续约，我会变成自由身，自己打理自己的演艺事业。”

他说，离巢的原因有两个，“第一、这不是一个突然的决定，到了想一想未来的道路该怎么走的时候；第二、还有很多想要实现的事情，但没有太多时间去做，想趁现在想一想，冲一冲，比如，多做音乐方面、拍摄执导和幕后制作，或线上内容的事，这些都要花很多时间。”

记者问他，演了2022年的电视剧《寄生》后，演出机会不多，这是否离巢原因之一？方威捷坦言，近月的作品确实较少，但他推翻“被冷藏”一说。

方威捷说：“作品不多，多多少少对我有影响，想知道怎么解决这个问题。但我知道，公司和经纪人有推荐我参与不同种类的节目和项目，我并非有些人说的‘是不是被冷藏’，如果被冷藏，就什么戏都没有，但我2022年参与了戏剧、综艺节目、talkshow等，所以不是被冷藏，只是产量比较少。”

希望从被动状态转换成主动状态

产量少，自然着急。方威捷坦言：“我不是急着拼命要工作，我着急的是，（作品少）会不会是因为自己有问题？是不是有可以检讨，做得更好的部分？在这种状态下，我希望从被动的状态，转换成比较主动的状态。”

做了离巢决定后，方威捷第一个通知的是他的演艺圈楷模李铭顺，“圈中的人比较了解发生什么，比较能感同身受。他跟我说了比较正面的话，他觉得，离开未必是不好的，国外有机会，鼓励我去尝试，撕去标签，从零开始。”

方威捷在“红星大奖2013”获颁最佳新人奖。（档案照）

离开效力12年的东家，方威捷说，当然觉得感慨与不舍，“做了决定后，我一开始没多想，然后以为自己会慢慢习惯，没想到此时此刻，正式宣布离开后，感觉会更深刻，觉得‘真的要离开了’。”

12年是颇长的一段日子，他跟着电视台从加里谷山来到新地址，陆陆续续跟很多台前幕后的同事共事，“不知道未来会不会再合作，但如果再看到他们，我想，感觉会非常奇妙和窝心。”

方威捷百感交集，但不想把离巢消息传达成悲伤的事，“这12年的篇章已经关了，新的篇章已经打开了，这12年有所纪念，有所感慨，有所感恩，谢谢12年来在公司发生过的一切，有好的，不好的，有高潮低潮，有低谷和瓶颈，这些都是人生经验，用钱都买不到的。”

从电视台“长大”

方威捷的代表作包括《边缘父子》《我们等你》等，他也是当年的电视台“八公子”之一。他感谢新传媒的养育之恩，多年来给予他演艺平台。

方威捷（右二）是当年的新传媒“八公子”之一。（档案照）

访问中的最后一道问题，令方威捷词穷了。他的语言能力强，反应快，记者多年来访问他，无论发出的问题多刁钻，他都答得出。

令他词穷的问题是：请用一句话，概括你在电视台的12年。

方威捷听到问题后，陷入回忆旋涡，感触良多，他想了颇久，最后答道：“很简单的三个字：长大了。”