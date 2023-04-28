妈妈走了陈天送就退休 朱永钦女儿不当星二代

妈妈走后，资深艺人陈天送就退休；老早就淡出主持界的资深名嘴朱永钦，则说女儿不当星二代。

陈天送与朱永钦都是《本地姜最辣》的演员，两人最近趁出席该电影首映时，接受了《联合早报》的访问。陈天送说将近18年没演戏，他解释：“我妈妈大概也走了17、18年。她一走，我就不演戏了，而去做义工，到老人院唱歌或派送东西。”

他很享受退休生活，说自己的干儿子每天中午都会带他去吃饭，“他做买卖公司，时间有弹性，每次吃完饭，他回去公司，我就回家，下午5点我会去慢走一小时，很简单的生活，过得很开心。”所谓相由心生，简单知足的生活，让他看起来比实际年龄74岁年轻，他说：“我没有特别保养，喜欢喝白开水。做人有得有失，我看得很开。”

陈天送在电影中劝导年轻演员要虚心学习，不应自满。现实中，他是否遇过傲气的演员？他说：“我性格低调，不与人争。我永远记得一种米养百种人，我从来不会要求别人来附和我。我自己也画下红线，什么可以做与讲，所以没遇过难相处的演员。”

第一次演出电影，陈天送说是美好的经历，若时间允许，再拍电影没问题，但要拍电视剧反而有心理负担，他说：“我至今都会做梦，梦到自己忘记台词，剧本不见了，太可怕了！”

乐轩（右起）、朱永钦与刘宇宁出席《本地姜最辣》首映。（赤龙国际提供）

朱永钦：依然留意本地综艺节目

朱永钦是当年电视台主持界的阿哥之一，曾与黄毓玲携手主持过1990年代最火红的红娘节目《金童玉女一线牵》。朱永钦在最夸张的时候，几乎一星期有七天都能在电视上见到他。也因此，离开电视圈30多年，依然有很多人认出他，在电影首映礼当晚，不少读者上前向他打招呼或合影。朱永钦对本报透露，自己主持节目才六年，不过就记者的观察，他的人气不仅维持六年，至今还是有很多人记得他。

本地娱乐圈有不少星二代，例如郑颖、郑凯介、陈一心等， 朱永钦有两个女儿，分别为22岁和26岁，正值青春年华，但他说：“她们不当星二代，对娱乐圈没有兴趣。”

虽离开电视圈30多年，朱永钦依然有留意综艺节目，最近就看了戚玉武和李腾主持的《星牌运动员》，也看《缤纷万千在昇菘》，喜欢一些美食节目。

他在前资深记者管雪梅的穿针引线下参与《本地姜最辣》，演出一名指导年轻主持人的前辈。谈到首次演出电影，他说没有压力，“因为我演回自己。“他片中的角色富喜感，他说也不需要有复杂的内心戏。

谈到六年的主持生涯，是否遇过刁钻的受访者，他说以前主持的节目是现场直播，事先都会彩排，“以前的节目都中规中矩，我们都照稿来。受访者会不会辛辣，要看大家对辛辣的定义。”他认为现在的节目重视包装。

《本地姜最辣》演员与导演等人在首映后与后方的观众合影。（赤龙国际提供）

导演：萧丁明喜感好

“明星律师”萧丁明在片中调侃自己蹲过牢房。（档案照）

由赤龙国际呈献，丘俊鑫监制兼领衔，林保声、唐成家携手执导的电影《本地姜最辣》一窥娱乐圈的生态，除了探讨娱乐圈的潜规则，也调侃艺人的傲气等。《本》也是卡司阵容最强大的本地电影，除了陈天送与朱永钦，还包括蔡笃翠、金银姬、黄淑韵、周全喜、乐轩、梁田、张锦华、陈濛、傅爱妮、颜嘉乐及管雪梅。“明星律师”萧丁明也客串演出，片中饰演一名监制，还调侃自己蹲过牢房。导演林保声说：“他的喜感好，我们在拍摄时，大家都在笑。”

萧丁明2018年4月在两周内对三名女职员动粗，经律师公会检举遭除名，被判监刑与罚款，2022年服刑19天后出狱， 他曾做客96.3好FM《早安，好人帮》，叙述事件发生后自己的起伏人生。不能再当律师，他还是可以凭借自己的法律知识，为一些公司当法律顾问。他也说和环球音乐合作开拍电影，同时会和马来西亚的伙伴合开最大经纪公司及持续办选美活动。