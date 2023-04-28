演唱会门票太抢手 伍佰6月16日加开一场

（本地讯）伍佰太强，一场演唱会观众听不够，主办单位宣布再加一场！

伍佰原定6月17日在本地开唱，门票开售后感应热烈，已经加了座位还是无法满足所有歌迷。主办单位创时代宣布6月16日加开一场。创时代为了感谢社会大众的支持，同时也会将部分门票收入捐给仁慈医院和肾脏透析基金（Kidney Dialysis Foundation）。

6月16日演唱会场的门票，将从4月29日（星期六）上午10时开始发售。

出道33年的伍佰最近忙得不可开交。他写歌给演而优则唱的凤小岳，歌词让对方看哭了。他还首度自编自导自演，与凤小岳等演员合作音乐舞台剧，一共演出六场，成本砸了约300多万新元，单场演出长达3小时，伍佰更得从头唱到尾，很考验体力。

他又携手白安、告五人、宇宙人到台中参加“春浪演出”，吸引万人涌入捧场。

身为天王级人物的他，一直以感情专一闻名。他与大5岁，长期身为贴身经纪人的妻子陈文珮，默默谈了12年的恋爱，后来在日本福冈低调完婚，结婚过了两年，伍佰才宣布喜讯。看似粗旷的伍佰，其实对老婆浪漫又细心，不但多首情歌都为她而写。两人结婚多年膝下无子，因为伍佰只想把心思留在音乐和老婆上，已无暇迎接新生命的到来。

伍佰与China Blue“Rock Star 2023演唱会”

演唱会由Le Spiccato Music呈献，《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是演唱会指定宣传媒体。