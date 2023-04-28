被得奖“儿子”连谢三次 郭舒贤没当妈念头

本地女星郭舒贤在今年《红星大奖》上顺利拿下了第10座“十大最受欢迎女艺人”，明年将登上超级红星神台。郭舒贤星期四（4月27日）接受《新明日报》访问时表示，希望尽快接拍新戏！

郭舒贤去年参演医疗长寿剧《医生不是神》饰演Sister Ang一角引起关注，粉丝对于她再现荧光幕更是相当惊喜。除此之外记者问她近日是否还有接拍新戏？郭舒贤大方透露目前暂时还未接新戏，不过她期待好剧本、好角色，盼在演技上有不一样的表现。不过，她透露自己会把握现在的休息时间，打算外出旅行。

《医》是去年的“话题”电视剧，观众对剧情、演员演技褒贬不一。问起郭舒贤对自己的表现有何评价？她自认表演中规中矩，她说：“我演得怎样很难讲，当局者很难评价的哈哈哈，只知道拍得很开心、很享受过程。”

郭舒贤在剧中与童星王勇畯扮演母子，戏里戏外都对小演员非常照顾，以至于王勇畯在《红星大奖》舞台上“3次”激动感谢郭舒贤，惹得台下郭舒贤热泪盈眶。

王勇畯曾向记者透露，郭舒贤会在片场教他做功课，因此他一直亲切称呼她为“舒贤妈咪”。对此，郭舒贤暖心表示自己只是想尽量帮忙，“我们在戏里演母子，一定要培养感情。其实我很感动，他小小年纪就懂得人情世故，我也没想到可爱的他竟然会感谢我3次，我也要谢谢他。”

郭舒贤在剧中除了是名护士也是位母亲，记者问她剧中有了这么可爱的“儿子”，演完后有没有“当妈”的念头？郭舒贤笑说：“完全没有激起当妈的念头哈哈哈！拍戏是拍戏，不会有那种想法。”

如今郭舒贤已经集满十座“十大”，是明年的准“超级红星”，事业也算到达一个新的高度，那么事业有成的郭舒贤现阶段会不会考虑寻找人生另一半？对此郭舒贤笑说：“顺其自然！”