林俊良吃了拳头 输得服气

林俊良输了拳击赛坦言失望，但开心和对手成为朋友，接下来将积极投入演艺事业。

林俊良星期四（4月27日）首次参加“The Ring White Collar Boxing Show”（白领拳击赛），为了这次的比赛花了5个月的时间锻炼，狂瘦近10公斤，更因为比赛推掉了部分演艺工作。

白领拳击赛是一种业余拳击比赛，通常由白领职场人士的拳击爱好者组成，旨在促进身体健康、提高自信心、锻炼团队合作精神等方面的目的。与传统的职业拳击比赛不同，白领拳击赛通常是以娱乐为主，比赛规则也会进行一定的限制，以确保选手的安全。在白领拳击赛中，选手通常需通过一定的训练和准备才能参加比赛。比赛通常分为不同的体重级别和性别组别，并遵守严格的安全规则和比赛规则。

此外，为了昨晚的比赛，他还换了新发型，赛后林俊良接受《新明日报》电访时说他输了比赛，直言有点失望，“有点不开心因为一开始我真的以为我会赢，怎么知道开始打的时候突然感觉自己进入‘慢动作模式’，平时在锻炼时我的反应其实很快，但刚刚在台上也不知道什么原因，自己的节奏变得比较慢。”

不过俊良还是满意自己的整体表现，也表示输得心服口服，“比了一场赛，我也和对手成了朋友，其实我在比赛时也不会把对手当成敌人，因为他给了我一个机会改进自己的拳击、做人的人品、道理等。我也‘吃了’很多拳头但还好没有受伤。”

至于还需要改进的地方，俊良认为需要“忘掉”泰拳，“可能是多年来练泰拳的习惯，在台上开打时还可以看到我有很多泰拳的‘影子’，而泰拳的站姿比较开，所以比较容易‘吃到’拳头或被打到。”

当被问道是否还会再参赛时，俊良表示暂时还不确定，“我已经有几个月把演艺工作放在一边了，所以现在需要积极地回去拍戏。”

俊良也透露接下来已有满满的演艺工作行程等着他，包括5频道的戏、电影等。不过俊良表示不会放弃练拳“好不容易练了这么好的身材，不想那么快放弃，所以会安排好时间，一半用来拍戏一半继续练拳。”