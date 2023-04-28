娱乐吃瓜：丈夫入狱14年 安以轩何去何从？

台湾女星安以轩的丈夫陈荣炼涉嫌参与“德晋贵宾会不法赌博案”，经过中国大陆审理后，21日被初级法院宣判14年有期徒刑。陈荣炼被控83项刑事罪，共34项罪名成立。但安以轩自始至终都未出面，除了净空微博贴文，就是被传日日以泪洗面，神隐1年多之时，网民依然密切关注她的动向。

感情坎坷 单恋汪小菲成大S红娘

陈荣炼2022年1月惊传遭捕，卷入澳门赌场大亨、太阳城集团创办人周绰华（洗米华）的违法开设赌场案，但其实自2018年起已被拘留。安以轩始终沉潜，不露声影。网民翻出她2017年在婚礼上说的誓词：“这辈子赢了算你的，输了那一定是我错。”对比如今景况，体会她“如不离婚得苦等14年的为难”。

陈荣炼（左）与周绰华已先后入狱。（互联网）

42岁的安以轩因为陈荣炼案屡上热搜，但记性好的人会记得她婚前演过不少影剧作品。她2000年凭偶像剧《麻辣鲜师》出道，过后又演了《斗鱼》《仙剑奇侠传》《大汉天子3》《雪山飞狐》《倚天屠龙记》《下一站，幸福》等剧，和胡歌、黄晓明、言承旭、冯绍峰都合作过。《下》更是当年台湾收视率最高的偶像剧之一。

安以轩（左）与小小彬合演的《下一站，幸福》是她的代表作。（互联网）

不过，比她的作品更引人讨论的是她的感情八卦。有传闻指她先对汪小菲一见钟情，在汪小菲和张雨绮分手后，她办了个生日宴想跟对方告白，没想汪小菲没看上她，却看上了来参加生日会的大S。

更戏剧化的是，大S和汪小菲在生日会认识后，不到一个月就领证结婚，而且原本跟汪小菲如兄妹般相处的她却缺席了婚礼，从此姐妹变情敌。她曾公开撕破脸：“从红娘到遗弃到伴娘，我也不知道我的身份是什么？我自己也很迷茫！但是，我真的没有收到邀请当她的伴娘，我也不知道最后她到底会让我站在红娘，还是伴娘，还是情敌，还是哪一个位置上？”

安以轩（左图右）曾情倾汪小菲（右图左），不料中途杀出姐妹淘大S。（互联网）

安以轩也曾和《披荆斩棘的哥哥》真人秀男星李承铉交往过。两人拍戏时认识，安以轩对同门师弟的印象很好，在资源上给予不少帮助，两人很快传出绯闻。据说她曾自降片酬，让李承铉得以出任电视剧《全民公主》的男二。不料后来李承铉传出和和戚薇互动频繁，被网民指责脚踏两船，但李承铉解释自己之前已和安以轩分手，不是渣男。

安以轩（右）和李承铉曾有一段情。（互联网）

嫁陈荣炼 万千宠爱在一身

失恋的安以轩在认识大8岁的陈荣炼后才走出旧怨，据说也与大S逐渐恢复友好。陈荣炼出生于福建，后来跟哥哥到澳门打拼，其后建立德晋集团，主要从事赌厅投资、房地产开发等生意，一度被传坐拥十数亿新元资产。2017年，安以轩嫁给陈荣炼，从此过上富太生活，备受宠爱。有传她生第一个孩子时，陈荣炼送了她四栋别墅，生二胎时则获得3亿新元的公司股份。淡出娱乐圈的安以轩，改当家庭主妇，一家四口常晒恩爱。

记者在2018年受邀到夏威夷旅游采访时，曾被安排参观当地超豪华的四季酒店，当时导游和酒店公关都自豪地介绍安以轩在那里举办了4天3夜的奢华婚礼，以及后来入住的总统级婚房。其总统级套房目前的价格，一晚约收1万3000新元。此外，当年的婚礼请来陈乔恩、刘品言、白歆惠、夏于乔、董璇等女星当新娘的姐妹团，陈荣炼更大方豪包200亲友4天3夜的机票食宿！

安以轩与陈荣炼在夏威夷结婚，婚礼长达4天3夜。（取自微博）

婚后，安以轩不时晒自己的豪门生活——每天被十几个佣人贴心伺候，出门搭乘家里的私人飞机。她的照片中处处有陈荣炼送的名贵戒指和手镯，以及各种限量款手表和包包。

安以轩与陈荣炼在夏威夷超豪华旅馆举行婚礼，旅馆景观一流。（互联网）

在陈荣炼一案中，根据控方文件，他建立“德晋贵宾会”，至少自2014年起与一列被告在各娱乐场经营“赌底面”，内部以“外底”或“星数”为暗号，以约定比例私下接受赌客“台底”投注，将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，酬码亦加大二倍。为防避有关当局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。法庭文件指出，他的犯罪行为涉及金额60亿新元，非法牟利2.5亿新元，导致特区政府税收及其他博彩企业损失高达亿万新元收入。

安以轩与陈荣炼经常在社媒晒恩爱。（取自微博）

陈荣炼出事，爆出他为了躲避惩罚，设法转移财产。据说他被捕前先跟安以轩办理离婚手续，然后又瞒着她把近3亿新元巨款转到台湾给了前妻，安以轩最终分文未得。传闻又指陈荣炼和前妻生有两个女儿，约为16岁和11岁。对此，据说安以轩发了律师函警告网民不许造谣。

3大困境 如何面对债主、娘家、儿女？

陈荣炼入狱，安以轩接下来怎么过？或许她面对几个困境。

首先是安以轩夫妇没有宣布离婚消息，陈荣炼的债主们据说都找安以轩讨债，让她不堪其扰。

安以轩过去常晒与陈荣炼的全家福。（取自微博）

其次是她出身名门贵族，爷爷曾当官，奶奶则是富家千金，父亲的保安公司据说是是台湾最大。然而有这样的声望，估计他们都不便和陈荣炼洗钱犯罪的罪行沾上边，安以轩或许很难获得娘家挺身相助。

再来是接下来14年，她得独力抚养一儿一女长大， 以及高龄90岁的家翁。如果不想面对异样眼光复出拍戏，她需要或适合找怎样的工作？单凭手上的资产，又能否渡过难关？

遇到陈荣炼前，安以轩被指情史坎坷。没想到碰上陈荣炼后，婚姻仍以“一地鸡毛”形式收场。丈夫在婚礼上曾对她誓言：“要保护你一辈子，疼你一辈子，宠你一辈子，我要你做一个快乐幸福的陈太太。”可惜他似乎已没有能力实践此誓。安以轩接下来须有过人的智慧和毅力，才能带领孩子跨过人生这一大坎。