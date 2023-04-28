百想颁奖礼：宋慧乔出道27年首夺视后 朴恩斌拿大奖飙泪

韩国第59届百想艺术大赏星期五晚上（28日）揭晓，《财阀家的小儿子》李星民（Lee Sung-min）、《黑暗荣耀》宋慧乔（Song Hye-kyo）封视帝后，影帝后则分别由《昼盲神探》柳俊烈（Ryu Jun-yeol）、《分手的决心》汤唯夺得。

出道27年的宋慧乔曾入围过3次百想艺术大赏最佳女演员，却是首度得奖。她忍住激动的情绪，说出剧中的经典台词：“涎镇啊，我得奖了，我真的好开心啊！”惹来台下阵阵笑声。她继续说：“我真的很想得奖，站在这里，就想起一起拍《黑暗荣耀》优秀的工作人员，没有他们，就没有东恩，真的谢谢一起合作的演员们。我和金银淑编剧合作了两部作品，都受到很多人的喜爱，我想金银淑编剧对我来说才是荣耀，不是吗？非常谢谢让我饰演东恩这个角色，这段时间幸福又辛苦，尽管如此，却让我产生了日后要更努力演戏的想法。”

李星民以《财阀家的小儿子》中的霸气会长爷爷拿下视帝，领奖时他幽默提及入围男女配角却无缘奖项的金度贤、金信禄，“我的女儿和女婿都被淘汰了，我在想如果连我都没拿奖的话该怎么办，谢谢大家让我保住面子。”他也特别感谢剧中饰演孙子的宋仲基。

李星民拿下视帝宝座。（截自Tiktok）

电视部门年度大奖颁给演活《非常律师禹英禑》中自闭症天才律师的朴恩斌（Park Eun-bin），她上台领奖时难掩激动，一脸不敢置信的表情，更当场泪崩。她说：“我认为我是代表《禹英禑》剧组拿这个奖，真的谢谢大家，一年之间有很多作品，有那么多优秀的人，却把奖给了我，真的很感谢。”她最后用《禹英禑》中她最喜欢的台词做结尾，“我的人生很奇怪很特别，但同时也很有价值又美好”，令现场观众感动不已。

柳俊烈、汤唯 封百想影帝影后

柳俊烈及汤唯。（截自Tiktok）

以韩剧《请回答1988》打开知名度的柳俊烈夺下出道11年来首个影帝奖项，他在《昼盲神探》中饰演失明的医员，一举击败宋康昊、朴海日、马东石、郑雨盛等优秀演员，他激动到在台上深呼吸数次才开始说得奖感言。2018年凭借《王者》拿下百想新人奖的他如今和当初一起演戏的郑雨盛一起竞争影帝，令他直呼：“不知道怎么用语言表达我的心情。”

影后由《分手的决心》中国女星汤唯拿下，此前她已拿下青龙奖影后，这次二度封后。她感性地说：“2011年跟着《晚秋》来到百想，过了一轮，这次跟着《分手的决心》再次来到百想的舞台，两部我参与的韩国电影都让我来到百想这个舞台，我不知道该怎么说，太不可思议的缘分。”

百想艺术大赏主要得奖名单：

电视部门

年度大奖：朴恩斌

最佳电视剧：《黑暗荣耀》

最佳导演：《非常律师禹英禑》刘仁植

最佳剧本：《我的出走日記》朴海英

最佳男主角：《财阀家的小儿子》李星民

最佳女主角：《黑暗荣耀》宋慧乔

最佳男配角：《毒枭圣徒》赵佑镇

最佳女配角：《黑暗荣耀》林智妍

男子新人演技：《王后伞下》文相敏

女子新人演技：《浪漫速成班》卢允瑞

电影部门

年度大奖：《分手的决心》

最佳电影：《昼盲神探》

最佳导演：《分手的决心》朴赞郁

最佳剧本：《阴影下的她》丁朱里

最佳男主角：《昼盲神探》柳俊烈

最佳女主角：《分手的决心》汤唯

最佳男配角：《韩山岛海战》卞耀汉

最佳女配角：《乐透大作战》朴世阮

最佳男子新人：《圣诞颂歌》朴珍荣

最佳女子新人：《阴影下的她》金施恩

男子人气奖：朴珍荣

女子人气奖：IU