吸血鬼记者、人类警察 浪漫查案中

Unknown

可在网络观赏

《大叔的爱》制作团队打造最新日剧“Unknown”，《大叔》搭档田中圭和吉田钢太郎再次合作，女主角由高畑充希担任，2020年以同志剧《如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师》人气攀升的町田启太也参与演出，演员配搭相当有新鲜感。

宣传攻势未开播已开启，高畑在上一档日剧《星夜》最终回客串登场， 之后电视台也在网络举行“谁是凶手”的投票活动。但播出两集收视率未如预期，大抵因剧集风格太另类。

话说，小镇五年来接连发生杀人事件，尸体全身血液都被抽干。居住在镇上的八卦杂志王牌记者高畑充希，擅长挖掘独家新闻，和摄影师搭档町田启太日以继夜追新闻。而高畑的真身竟是吸血鬼，机缘巧合遇上善良警察田中圭，两人从冤家变恋人，已到谈婚论嫁阶段，而田中圭其实也隐藏一个沉重的秘密。此时，手法类似的杀人事件再次发生……

怪奇黑色喜剧，类型难以定义，集悬疑、浪漫、温情、幽默，让人好奇接下来的情节发展。

个性独特的高畑充希诠释吸血鬼，气质契合。只须戴墨镜擦防晒油撑伞，白天也可在外行动自如，力大无穷无法控制，闻到大蒜味会吐……颠覆吸血鬼谬论，听起来有几分道理。

吸血鬼家族的人世烦恼

吸血鬼不会四处出没袭击人类吸血，“就像人类喜欢吃牛排，不会去牧场咬牛”，而且吸血鬼家族可不是随便什么血都喝的，“我们喝血，就跟人类买水一样，比较喜欢有机杀菌的，也会挑国产品。做的事跟人类一样，没什么好怕的。”血液饮料可网购，甚至还有血薯片零食，吸血鬼棺材也像IKEA家具一样看图DIY。

是因为不知道，所以害怕排斥。实际上，没有人能彻底了解另一方，无论是对方是人还是吸血鬼。

但，不是所有人或吸血鬼都能看得通透。

高畑活在人世间其实很烦恼，自小因为吸血鬼身分无法融入社会，倍感孤单煎熬。渴望被普通人接受，爱上剧中的田中圭，或许就是因为这个男人够普通。

活出本色，拒绝“普通”

高畑与田中出乎意料地颇有CP感。樱花飞舞下谈情，画面唯美。女强男弱，危机时刻上演“逆公主抱”搞笑中制造感动，不过更动人的其实还是两人在酒馆中平淡含蓄的一段求婚。

吸血鬼爸爸吉田钢太郎刻意浮夸无厘头，是全剧笑点。（互联网）

情节不拖拉，第一集女方已坦承吸血鬼身分，第二集见吸血鬼家长，搞笑亦温馨。妈妈麻生久美子是新闻主播兼BTS铁粉，爸爸吉田钢太郎当医生竟是因为喜欢《白色巨塔》。吉田钢太郎是全剧笑点，刻意浮夸的无厘头喜剧演绎非常突出。剧里高呼“普通有什么意思？”，要“活出自己的本色”，毫不在意世俗眼光，也觉得没必要强求他人接受。与别人不同又如何？最要紧的是活得抬头挺胸做自己。他和女儿高畑充希对于“普通”的一段论辩，点出了剧集要传达的主旨。

与众不同，总能找到自己的位置，“Unknown”理念原来和《大叔的爱》一致。

田中贯彻《大叔》里温暖的好男人形象，保持水准，予人好感。帅气的町田启太暂时在高畑身边仅充当知己伙伴，发挥空间不大，或能期待随着情节发展一女两男的三角关系逐渐深化，继续制造戏剧高潮。