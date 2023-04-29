被指与女儿关系疏离 李司棋：再谈老话题以后不受访

（香港讯）72岁的香港电视阿姐李司棋是TVB电视第一代花旦，早年与汪明荃、黄淑仪等人齐名。随着年岁渐长，这些年李司棋几乎处于隐退的状态，退休生活相当惬意，除了偶尔与友人聚会之外，她还是周润发跑步团的一员。

近日，她难得出席公开活动，染了一头黑发，眼尖的媒体发现她手上的翡翠镯子看起来价值不菲，不过一向低调的她并没有炫富，而是自嘲“最近胖了很多，所以镯子根本从手上摘不下来”。

当记者提及她的感情问题以及和女儿的关系时，李司棋显得有些不耐烦，直言不希望每次出现都被问同一件事，毫无新意。她说，这几年自己和女儿的关系似乎成为大家比较关注的事情，而且有不少媒体也多次写明自己和女儿母女关系疏离，直指这些做法“非常让人生气”。

“为什们近年来没（接受）访问啊，（因为）好多时候都是讲你当年怎么离婚啊、你的女儿对你怎样呀？”直指这些都是过时的老话题了。外界指女儿选择跟父亲生活，导致李司棋跟女儿关系疏远，她解释：“我的女儿对我很好，我们是朋友，我们很多事都可以沟通，你们还要讲这些，我觉得很伤害她，不是伤害我……我希望大家有新的话题。”更放狠话说如果话题不便，她就不再受访了。

李司棋曾经历过两段婚姻，女儿叶子青是她与第一任丈夫所生，离婚后叶子青选择跟随父亲生活，由于在异国他乡，所以母女见面的机会并不多。或许是因为这样，才造成了大家的印象，认为她们母女关系疏离，甚至私下没有来往。