欠债800万是“人生至暗时刻” 李亚鹏：想看失败者来我直播间

51岁的李亚鹏，离婚王菲后另娶，并生有1女。近日爆出他和哥哥李亚炜投资失利，欠债800万新元消息，甚至遭法院强制执行。李亚鹏不仅在社媒承认自己欠债，还亲自透露目前的还款进度，掀起网民热议。

他也承认，公司经营十年后，去年首次裁员200人，且还签下不少老员工补偿金。他也公开承认自己对传统文化的情怀远大于能力。

“李亚鹏被强制执行4000万（人民币）”登上微博热搜，李亚鹏透过微博列出回应，他列出3点声明，强调欠债还钱天经地义，目前已和对方定下还款计划，他会为自己的错误买单。他也称“如今是人生中最黑暗的时刻，认识到自己最大的错误”。他也声明接下来会继续开直播，又因为最近正在卖茶，自嘲“想看到一个失败者嘴脸的朋友可以来我的直播间”，最后投下别具广告含义的一句话：“没有什么是一杯茶不能解决的。”

李亚鹏声明全文如下：

4000万。这事纷纷攘攘很多年，回应一下：

1、已和对方商定了还款计划，强制执行是一个常规流程，不做解释了。

2、我现在面临的困难远不止这4000万，过去几年我的企业一直在苦苦支撑，十年没有裁过员工的我终于在去年底开始大量裁员约200人，至今还欠付很多员工的补偿金，好在都是老员工，给予了公司充分的信任，允许我一点点去偿还。

3、欠债还钱为自己的错误买单天经地义无需多言。

这是我人生中的至暗时刻，但人生就是如此奇妙，在至暗时刻又给你一线光亮，这光亮便是让我认识到了自己人生最大的错误一一我的情怀远大于我的能力！我何德何能要复活生活中的传统文化；我何德何能要让每一个孩子都再展笑颜；我何德何能去办医院办教育。之前的我只是一个好大喜功的妄想者，现在的我已和自己和解，现在的我已入尘埃，更多的反省以后再和有兴趣的朋友分享吧。

小伙伴们在等，我现在要去普洱茶专场开播了，想看到一个失败者嘴脸的朋友可以来我的直播间；和我一样面临人生困境的朋友也可以来到我的直播间，让我们共饮一杯茶，没有什么是一杯茶不能解决的，如果不行咱就喝一壶。“3～2～1～上茶。一号链接，好茶已上，请用茶。”