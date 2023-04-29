当年备受力捧 七公子各有际遇

随着方威捷，星期四（4月27日）宣布将在4月30日约满后离开新传媒，当年的“八公子”目前只剩下陈罗密欧、陈炯江和徐鸣杰还留在新传媒。另外四人，徐彬原本就不是“亲生子”，他属于午言媒体的旗下艺人，包勋评在2021年因酒驾案入狱后同年与新传媒宣布解约，张振煊则是在2018年离开新传媒回中国发展，冯伟衷已永别人间。

八公子七缺一后，七公子目前发展得如何？

方威捷：发行单曲追梦

代表作：《边缘父子》《虎妈来了》《大话精》等

奖项记录：2015十大最受欢迎男艺人奖、2013最佳新人奖和2017最佳开心果奖

出道就有机会和阿哥阿姐合作，曾参与李南星、范文芳领衔主演的《边缘父子》。在剧中突出的表现，让他火速成为演艺圈新宠，虏获了万千观众。不过，近年来作品不多，即将成为自由身的他蓄势待发，继续追求演艺梦想，正在制作自己的新单曲，今年内发行。

包勋评：狱后新生登大银幕

代表作：《三个愿望》

奖项记录：三座十大最受欢迎男艺人奖

刚出道给人乖巧正面的形象，2014年主演的《三个愿望》就成功创下年度收视冠军剧，事业算是稳步发展，但从2021年起却屡次犯事，包括夜店和人发生摩擦、违反防疫条例群聚、两度醉酒驾被控等，年前还因酒驾被判坐牢五周，后被新传媒解约。出狱后，获邀参与电视电影演出，还涉足直播带货，也参演了多部戏等，包括《过江新娘——你好，梅芳草》《遇见你，真香！》以及正播映的《家人之间》，现是李南星经纪公司旗下艺人。

陈罗密欧：产量减少盼再得奖

代表作：《花样人間》《绝世好工》《心里住着老灵魂》等

奖项记录：八座十大最受欢迎男艺人奖、2013年度飞跃奖、2017最佳男配角

入行13年，但演技尚有进步空间，虽然今年产量减少，依然常常饰演要角，但似乎没有突破，曾直言希望能再赢获演艺奖项。目前他正忙于拍摄《SHERO》，剧里一改以往的白马王子形象，饰演一名奸商。

张振煊：幸福爸爸未见突破

代表作：《志在四方II》《绝世好工》《回家》等

奖项记录：三座十大最受欢迎男艺人奖、2016最佳男配角、2017健康秀发奖

以原名张振寰在2008年参加新传媒选秀节目《唯我独尊》获得亚军出道。2018年约满回中国发展，2021年年中突然低调返新，但他仅简单交代是“办私事”。现为凯跃文化旗下的签约艺人，但事业上似乎没有什么突破，未见有作品发表。感情方面，2020年宣布和圈外女友潘思臣结婚，目前育有1男1女。

陈泂江：一帆风顺进军海外

代表作：《星州之夜》《当我们同在一起》《卫国先锋》等

奖项记录：七座红星大奖十大最受欢迎男艺人奖、2012年度飞跃奖、2018最佳男主角、2022魅力四射奖

被誉为新加坡男神视帝，受时尚品牌的宠爱。事业一直顺利发展，也积极开拓海外版图。出道时演艺事业不理想，曾表示想退出。后接拍了《星洲之夜》后，开始担演要角，知名度也不断提升，演艺事业也一帆风顺。目前的他正忙于拍摄本地大制作戏剧《金色大道》。

徐彬：过江CP开拓戏路

代表作：《复仇女王》《老友万岁》《过江新娘》等

奖项记录：2022年纽约电视电影节最佳男演员银奖、2013、2016最喜爱男角色、2014最佳开心果奖、2022最吸睛男角色、2022、2023最强CP、五座十大最受欢迎男艺人奖

2012年被发掘，首拍电视剧《我们等你》得到热烈回响，人气指数上升。2021年参演的《过江新娘》播出后，剧里“哥哥”和“过江CP”的身份至今依然停留在很多观众粉丝的心里。

最近参演了本地犯罪悬疑新剧《谁杀了她》，这部剧的来头不小，由宣萱、温昇豪和李铭顺三强鼎立，剧中扮演警探，且“过江CP”（徐彬和黄宣婷）会有一夜情戏码。

徐鸣杰：事业平平爱情得意

代表作：《阿娣》《我要嫁出去》《富贵平安》等

奖项记录：第18届和第27届亚洲电视大奖最佳男配角、2016十大最受欢迎男艺人奖、2022最佳男配角、2023最讨人厌大反派

曾获得数座演艺奖项。演技有一定的水平，即便在《黑天使》的戏份不多，但依然受到关注，更拿下本届《红星》最讨人厌大反派奖。但似乎缺乏了一点运气，入行以来几乎都演配角。事业不理想，爱情则得意，去年与爱情长跑七年的陈凤玲结为夫妻，两人经常在社媒上放闪。