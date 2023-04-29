两星二代容貌引关注 “腺样体面容”突成热搜词

（综合讯）中国银色夫妻杜江与霍思燕的儿子“嗯哼”，昔日在亲子真人秀《爸爸去哪儿》与陈小春儿子Jasper是逗趣的小不点，近日霍思燕晒出特别剪接的视频，只见小小嗯哼穿着消防制服，跑着跑着突然变成现在的模样，让人惊觉9岁的嗯哼已是高高瘦瘦的大男孩，但也意外引来网民质疑他是“腺样体面容”。这个词语近日成为微博热门话题，熊黛林的女儿也难逃被指指点点。

在解剖学中，腺样体（Adenoids）也被称为咽扁桃体或鼻咽扁桃体，是扁桃体中最上端的一个。它是一团淋巴组织，位于鼻腔后方的鼻咽顶部，即鼻子与喉咙融合的地方。所谓的腺样体面容，是指由于腺样体肥大导致面骨发育发生障碍，颌骨变长，腭骨高拱，牙列不齐，上切牙突出，唇厚，缺乏表情的面容，也可以成为“痴呆面容”，一旦形成，难以恢复。

有网民看了嗯哼的视频，断定他用嘴巴呼吸，变成腺样体面容，还责备霍思燕粗心，没有及时发现孩子的变化。对此霍思燕只回应“医生说不是”，还配上摀脸笑的表情符号，不在意网民下指导棋。后来嗯哼许久未更新的微博放上了一支视频， 配文“人要接受自己的不完美”，视频中嗯哼看来心情低落，说：“等我4颗后槽牙（臼齿）长出来之后，我才能戴牙套，医生决定的，我也不知道为什么。”

旁边响起霍思燕的声音：“所以你整牙整一半了是吗？”嗯哼说：“对，整一半了。到时候戴牙套再戴1年半，就差不多可以了。”霍思燕再问：“你觉得自己帅吗？”嗯哼直摇头，听到霍思燕问“你觉得你爸帅吗”时，则笑笑点头。接着一听霍思燕问“戴完牙套以后会跟你爸一样帅”，嗯哼又用力摇头，网民见状相当心疼，担心才9岁的他已出现容貌焦虑。

无独有偶，熊黛林在社媒晒出与一对双胞胎女儿出游的视频，也引来网民关心她的小女儿：“你带去医院查查腺样体是不是肥大，很明显腺样体面容了，尽早手术，很小的手术，但是面容改变很大，去查查无妨。”熊黛林则回应：“我的孩子都很健康，谢谢关心。”