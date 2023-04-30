何超莲5.97克拉求婚戒暗藏真爱密码

（综合讯）赌王千金何超莲与中国男星窦骁18日在峇厘岛结婚，豪砸870万新元举办三天两夜的世纪婚礼。成为新手人妻的何超莲婚后首度受访，自曝其实两人三年前已订婚，但因为赌王何鸿燊病逝，何超莲为父守丧三年加上疫情问题，婚礼才会延到今年举办。

何超莲近日接受香港《ELLE》访问，透露她和窦骁早在2020年1月订婚，原本预计那年就要结婚，但5月赌王却撒手人寰。何超莲为父亲守丧3年，加上疫情的不稳定因素，婚礼一拖再拖，她说：“我爸爸在5月逝世，我们需要守丧三年，疫情期间我们也不敢举办”。直到今年初他俩才决定要在峇厘岛结婚，婚礼前前后后筹备期只花了四个月，且都是窦骁一手包办。

谈到求婚，何超链笑说窦骁第一次向她求婚时，拿出的求婚戒竟是一枚20元人民币（约4新元）的戒指。她说窦骁当时求婚很仓促，该枚戒指是他当时唯一能找到的戒指，不过隔天他就拿出一枚5.97克拉的粉红钻戒，正式向她求婚，让她相当感动。

窦骁为爱妻何超莲精心打造求婚戒指。（互联网）

关于这枚粉红钻戒，背后其实有个温馨故事，原来何超莲从小就喜欢粉钻，赌王甚至跟她说过：“如果你以后长大，有男生要娶你，他给你的戒指一定要是Pink Diamond，大小不要紧，不是的话不要答应。”窦骁知道后就一直记在心里，求婚时特地找了5.97克拉的Fancy Pink粉钻，原因是5月9日是何超莲的生日，7则是她的命理数。窦骁还亲自设计婚戒款式，十分浪漫。

何超莲曾透露，当初带男友给爸爸“鉴定”，何鸿燊一开始不敢跟窦骁对上眼，“各种偷看他（窦骁）”。等到两人终于面对面说话时，何鸿燊却故意不正眼看窦骁，何超莲解释因为爸爸非常宠爱她，“我爸不喜欢我嫁，一直当他的宝贝女儿就很好。”