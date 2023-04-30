黄碧仁新疆拍戏 50度高温穿古装

新加坡近期的天气十分炎热，艺人会如何避暑？他们有过什么非常“热”的拍戏经验？

拥有丰富拍戏经历的阿姐黄碧仁曾在高达50摄氏度的地方拍古装剧暴汗；郭亮亲眼目睹演员因太热在片场中暑晕倒；刘谦益拍了一个月后体重暴跌七八公斤。

黄碧仁分享曾经拍摄过“最热”和“最冷”的戏，“早期我们在中国新疆吐鲁番、草原和雪山拍古装剧，在那里天气热的时候气温可以高达50摄氏度，而且吐鲁番是沙漠地带，当时我们就穿着几层的古装服拍戏，结果一直拼命流汗。至于冷，我们需要到零下摄氏度，雪茫茫的雪山上拍戏，虽然同样也是穿着几层的古装服，但我还是非常冷。”

不过专业的阿姐表示当导演喊卡开始拍摄时，她就会将这些外来因素抛至脑后演好戏。同时她也赞剧组的工作人员很贴心地照顾好所有人，所以才没有发生中暑或冻伤的意外。

如何解暑：黄碧仁本身既怕冷也怕热，“新加坡整年都是夏季，但之前有一段时间一直下雨，每天早上起来都感觉像在冷气房，所以我就有点夸张直接穿上冬衣；热的时候我就会一直躲在冷气房。”

面对炎热的天气，黄碧仁发现最近会不自觉地想喝多一点冷水，也会叮嘱孩子要多喝水。

郭亮在拍古装片时，当下气温约37摄氏度。（互联网）

披真皮盔甲骑马 郭亮终生难忘

郭亮也分享了自己拍过“最热”的戏，“以前我拍古装片时，当下气温约37摄氏度，但我们需要穿两层的衣服，外加真皮盔甲和披风，还要戴上人造毛的帽子，基本上穿完衣服后里面已经湿透了，还要骑在马上，真的是热得受不了。这个经验真的是终生难忘。”

他透露当时就有一位演员因此中暑晕倒，“在开拍前，演我副手的演员直接从马背上摔下来，所有人马上把他抬到树荫下，解开他的衣服，他的脸白得跟纸一样。这是我第一次也是唯一一次看到演员热到中暑晕倒。”

郭亮本身其实比较喜欢热，“流汗也蛮舒服的，但前提是要在没有工作的情况下。太冷的话，感觉冷到骨子里，很不舒服。”

如何解暑：郭亮说太太最近都会煮绿豆百合汤解暑。

谦益分享“最热”的拍戏经验，称在拍摄一个月后体重居然暴跌七八公斤。（互联网）

刘谦益沙场演道士 暴瘦八公斤

分享“最热”的拍戏经验，刘谦益说：“记得在二三十年前我饰演过一个道士，片场是在一个非常热的沙场，我的道士服装又有好几层，最外面那一件还是麻布袋的料子，再加上头套，体内的热气都散不出来，虽然没有中暑，但还是搞得头昏脑胀。”

谦益称在拍摄一个月后体重居然暴跌七八公斤，“当时我并没有刻意减肥，结果突然暴瘦，我还担心到去看医生。”

如何解暑：刘谦益说最近都会多喝番薯汤、罗汉果、汤料、补品等解暑类的食物，“也会多喝水，少吃煎炸类食物。”