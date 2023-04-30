刘雨柔爆料双面女星耍心机 网惊：节目没消音

（台北讯）刘雨柔日前在小S主持的节目《小姐不熙娣》爆料演艺圈双面人女星，指对方为了博取厂商信赖，故意打电话给厂商告状另一女艺人在节目中剪该品牌的衣服，伤害品牌形象。

刘雨柔说出这个故事后，现场就有嘉宾猜出双面人女星身份，而当刘雨柔在小S耳边说出名字时，制作单位竟未消音，相关片段放上YouTube后，网民全听出双面人女星的姓名。

刘雨柔在节目中爆料，当时的节目主题是聊穿搭，其中一个女艺人A带了自己购买的衣服，直接在节目上用剪刀将衣服剪开示范穿搭。结果另一女艺人B在录影结束后竟打电话给品牌公关告状，“我觉得他在节目上这样剪衣服真的很破坏品牌形象”，害得女艺人A接到品牌公关的电话，让小S听了痛批：“关她什么事啊！？又不是赞助的，那是她自己花钱买，她爱怎么样就怎么样啊！”

小S好奇问女艺人B的身份，刘雨柔在小S耳边小声说出对方名字，不料制作单位竟忘记消音，让网民隐约听到女艺人B的名字。

还有网民发现女星大牙疑似就是事件的苦主，大牙五年前曾在《小明星大跟班》上说过这个故事。当时她和另一名女艺人上节目介绍泳装，她事先在泳装上剪了一公分的小洞，上节目时教观众塞胸垫，营造丰满上围的视觉效果。

艺人大牙曾在《小明星大跟班》中说出被告状的经历。（互联网）

录影结束后大家相处都没有异状，不料几天后，她却接到泳衣品牌的电话，质问她是否在节目上剪破泳衣，直指她的行为严重伤害品牌形象。但节目根本还没播出，品牌方从何得知？大牙打听之后才知道，竟是当天跟她穿着同一品牌泳衣的女艺人去告密，让大牙气得直呼：“她让我被别人误会，让我很愤怒”。