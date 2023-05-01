赵传61岁攻硕士 自卑也自信

以《我很丑，可是我很温柔》《我是一只小小鸟》等歌曲红遍亚洲的赵传，4月30日（星期天）在滨海湾金沙剧院开唱。这是“金沙舞台季”的系列演出之一，曾参与的歌手包括滚石乐团（The Rolling Stones）、Michael Bublé（麦可布雷）、郭富城、Celine Dion（席琳迪翁）等。疫情过后，“金沙舞台季”重磅回归，再次给大家带来包括容祖儿、李克勤和赵传等知名歌手的演出。

这次来新，赵传也接受了本地媒体访问。他2021年在新专辑《老不休》记者会上自曝2010年已与小10岁的中国籍太太李秉蓁离婚，长女与儿子随他在台北生活，次女与李秉蓁在上海生活。

被问及孩子们是否也有音乐细胞，赵传说都有，并坦言希望孩子们走音乐这条路，但三人都有自己要走的路，大女儿今年大学毕业，学的是动画，儿子不久后也会去英国念动画，二女儿则念新闻系。

赵传给孩子们选择的自由，但要有认真学习的态度。（蔡家增摄）

赵传说：“我尊重他们的选择。像我大女儿，如果当初我坚持要她走音乐的路，我会想尽办法说服她，但我没有这样做。看到她对画画这么认真，我支持她的选择。”

要孩子学习态度正确

赵传给孩子们选择的自由，但在纪律方面有所要求。他说：“作为人该有的规范，还是要有，不能说你要当天马行空的艺术家，就打破很多规矩。态度也要有，例如你喜欢画画，那就要花很多时间练习。我大女儿上高中时，早上6点去上课，下课后吃了晚饭，就继续画画，直到两三点，然后睡几个小时又去上课。我看到她的坚持和态度，后来她说要去日本念动画，我也没反对，我只负责一件事，付钱，哈哈！”

大女儿从小喜欢画画，儿子则是到了高中才跟爸爸说要学画画。赵传说：“一开始我有一点怀疑，因为男生比较好玩，以前姐姐周末去学画画，他都在旁边玩，怎么突然想画画？后来看到他有自己的创作，作品也ok，我才知道他是真的喜欢画画。我跟儿子说，下一张专辑，要他根据心目中爸爸是怎样的人，去设计一个角色，我来创作音乐。”

疫情期间苦读勤运动

赵传61岁时从台湾师范大学流行音乐产学应用硕士在职专班毕业。（互联网）

赵传父兼母职，仍抽出时间念硕士班，经过三年的努力，终于在2022年，他61岁时，从台湾师范大学流行音乐产学应用硕士在职专班毕业。

赵传笑说：“有几位老师说，他们是听我的歌长大的。”班上也有年纪比他大的同学，赵传说：“同学们会敬老尊贤，但我们也不要倚老卖老。我来上课，是真的希望学到更有系统性的东西。以前开始玩乐团、学弹乐器，都是自己慢慢积累经验，进了唱片公司之后也有很多东西要学，是摸着石头过河，其实这些是可以学术化和系统化的。”

念硕士班，赵传有自卑，也有自信的时候。他说：“上课的大多数是年轻人，大学毕业，有些还是音乐系毕业，工作几年后再来上课。我不是科班出身，总会觉得自己的学习过程跟这些人不太一样，知道自己某方面不够强，难免有一点自卑。但毕竟这个学科着重的是你在产业界的实务经验，这个部分我有一定程度的自信。还有考试时是手写，现在的学生因为习惯用电脑，写是不行的，有很多错别字，我在这方面就没有问题。”

疫情这三年，除了苦读硕士班，赵传也勤运动。他分享说：“我一直都有运动的习惯，而疫情来了，没什么事可做，就在家里锻炼身体，运动量比以前更多，所以最近这一年比较瘦。其实这五六年，我比以前瘦很多，以前以为唱歌要有很好的肺活量，就去增胖，后来发现可以靠运动让自己的状态更好，对肺活量也有帮助，就开始减重。”