洪欣宣布与张丹峰离婚 经纪人遭指小三急回应

（综合讯）52岁香港女星洪欣2009年与小她10岁中国男星张丹峰结婚，两人育有一女，但姐弟恋一直不被看好，男方还曾被爆出轨。两人走过14年的风风雨雨，洪欣在星期一（1日）凌晨突然在微博宣布离婚。

5年前张丹峰被爆出轨美女经纪人毕滢，洪欣当时力挺老公，他也立刻表态辞退经纪人回归家庭。不料去年12月被网民爆料其实毕滢私下仍然帮他接工作，而且外地演出时，两人根本睡同一房间。

据知，张丹峰演艺工作的收入也直接汇入毕滢帐户，虽然张丹峰强调和毕滢只是合作关系，但他扶正小三经纪人的结婚证书已在网上流传。洪欣忍了半年，1日凌晨3点多突然在微博宣告“我和张丹峰不再是夫妻关系”，了断三角情。

传经纪人毕滢（右）介入张丹峰（左）和洪欣的婚姻。（互联网）

不过洪欣才发了微博便马上被删除，之后又再发，气得洪欣留言“某人一直删除我微博”。网民猜测她老公知道账号密码，劝她赶快把密码拿回来，彻底和张丹峰了断干净。

随后张丹峰也在微博发文“对，不过了！”并标记洪欣的帐号，有网民留言酸他“所以是删不过来才回应的吗？”结果他在留言区疯狂开呛网民：“你哪只眼睛看到我删了”、“等我律师函哦”等。

毕滢后来也加入战局，在微博发文“两位老师，吵架归吵架别拿离婚开玩笑，这么发展我真是说不清了”，并标记张和洪帐号，极力撇清关系。

其实洪欣和张丹峰四天前才一起直播带货，但夫妻同框气氛却十分尴尬，男方始终不看向女方，完全不跟她有眼神交流，还屡次打断她说话。他卖货也自己说自己的，不跟洪欣互动。网民当时都心疼洪欣，觉得两人之间已经没有爱了不如分开，果然才隔四天，洪欣便宣告离婚。