帕金森氏症病情恶化 麦克霍士自认活不过80岁

以美剧《天才家庭》（Family Ties）和电影《回到未来》（Back to the Future）系列成名的Michael J. Fox（麦克霍士）近日接受采访，谈及健康状况，他坦言帕金森氏症有恶化趋势，自认“活不过80岁”。

61岁的麦克霍士自29岁被诊断出患有帕金森氏症，正值事业巅峰期，巨大的打击曾让他有酗酒问题，直至1998年公开病情，并减少演出，积极治疗，还建立基金会援助帕金森氏症病患，也把自身经历写成书，引导患者积极面对疾病，多样的贡献也让他获颁人道奖。

麦克霍士近日接受CBS节目 “Sunday Morning”采访，说话有点吃力，身体不由自主地在摇动。他透露早前发现脊椎有良性肿瘤，接受手术后影响走动，会经常跌倒，更曾跌断手。