家翁与准媳妇看对眼　展开禁忌孽恋

禁忌孽恋

Obsession（M18）

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这是一个西方人的“扒灰”故事。

“扒灰”专指公公和儿媳之间发生性关系的乱伦。英国电视剧《禁忌孽恋》（Obsession）讲述令人难以捉摸的安娜（Charlie Murphy，夏莉墨菲饰）与杰（Rish Shah饰）早已订婚，但她跟杰的知名医生父亲威廉（Richard Armitage，理察阿米德奇饰）却展开了一段热烈的地下情，杰与妹妹及母亲则被蒙在鼓里。有一天，杰开始怀疑父亲，于是跟踪他。

《烈火情人》的茱丽叶毕诺许（左）爱上男友的父亲。父亲由哲拉米艾恩饰演。（互联网）

《烈火情人》与《格雷》综合体

《禁忌孽恋》让我想起了已故心仪法国新浪潮导演Louis Malle（路易马卢）1992年挑战道德伦理之作的电影《烈火情人》（Damage），Jeremy Irons（哲拉米艾恩斯）饰演的政治家史提芬疯狂爱上儿子的未婚妻安娜（Juliette Binoche，茱丽叶毕诺许饰），即便儿子与安娜去其他城市游玩，他也可以跑去与安娜幽会。两人的道德沦丧叫人心惊胆跳，而两人的激烈性爱，则让人看得瞠目结舌。所以当年《色，戒》中梁朝伟与汤唯的高难度肢体性爱，算不了什么。

《禁忌孽恋》 与《烈火情人》都改编自爱尔兰作家Josephine Hart （约瑟芬哈特）同一本小说，两个主角在街头的情不自禁性爱，到在女方公寓中的肉搏战的情节，都一样天雷勾动地火。只不过好莱坞2015年迎来男女主角一直“性”致勃勃的《格雷的五十道阴影》（Fifty Shades of Grey），《禁》也得有所创意，剧中的安娜在公寓里等待威廉上门翻云覆雨时，也会以布条蒙着双眼，所以《禁》是《烈火情人》与《格雷》的综合体。

好莱坞情色电影《格雷的五十道阴影》的女主角翻云覆雨时会蒙上双眼。（联邦影业提供）

《禁》男女主角火花不及《烈》

共四集的《禁》的三角恋危机四伏，探索了偷情带来万劫不复的悲剧。剧集运镜优美，男女主角的情欲戏拍得赤裸大胆，让人看得血脉偾张。不过，我还是觉得与《烈火情人》比较起来，《禁》男女主角的火花不足，两人相互吸引情节的铺陈也不足够。两个演员无法赋予自己的角色魅力，虽然两人各自在其他作品交出亮眼的表演。如果你看过《烈火情人》，你便会明白为什么史提芬会对安娜如痴如醉，因为茱丽叶毕诺许的眼神深不可测，内心深似大海。

《禁忌孽恋》夏莉（右一起）饰演的安娜与男友、男方父母讨论订婚细节。（互联网）

不论是电影或剧集，安娜的哥哥都因为安娜而自杀，哥哥的自杀牵扯到道德伦理，哥哥的死亡也形成安娜复杂的心理，当中包括创伤、母亲不愿正视发育中儿女的心理问题等等。安娜一边享受着与未来家翁的肉体欢愉，一边又被未婚夫的甜蜜与温情滋润着，她走在刀锋上，伤人伤己。英国男星理察阿米德奇在《禁忌孽恋》是个欠揍的父亲，家庭被他搞到四分五裂，他还一心想着安娜。唉！（英语对白，附有中文字幕）