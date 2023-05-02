柯有谦执导《速命道》 “叔叔”刘德华演车手力挺

被叫“叔叔”，扶持柯受良爱子，刘德华仗义拍摄新导演柯有谦处男作《速命道》。

林哲民是《速命道》出品方与投资人之一，也是《速》片电影视觉特效导演，林哲民参与过的电影逾100部，像《一代宗师》《摆渡人》《痞子英雄之黎明升起》《狄仁杰之神都龙王》《赛德克巴莱》《第一炉香》等等，近作《速命道》以赛车为故事主干，监制是宽姐邱瓈宽。

林哲民受访告诉《新明日报》，希望能将这部《速命道》打造成亚洲版的《玩命关头》（The Fast and the Furious）。

柯受良逝世20周年 兄弟携手打造赛车电影

据悉，《速》也是已故特技之王、台湾车神柯受良小儿子柯有谦的首部电影，哥哥柯有伦除了演出，也是编剧之一。今年是“黑哥”柯受良逝世的20周年，柯家兄弟俩携手打造赛车电影，可谓衣钵传承，让《速命道》更添一重意义。

《速命道》内容讲述陈昱榕饰演的赛车手小乐，因与哥哥阿杰（柯有伦饰）在竞速比试过程中发生意外而自暴自弃，直到他遇上女医生慧慧（Ella陈嘉桦饰），转念成了救护车司机。但神秘车手刘德华的出现，令小乐及其身边人陷入前所未有的险境。

备受瞩目的是，暌违八年的刘德华投入拍摄台湾电影，对此，林哲民表示，导演柯有谦称呼刘德华为“叔叔”，从辈分上看，刘德华确实是他的“父辈友人”，华仔与柯受良渊源结得早，不只一起拍过电影，还和吴宗宪一起合唱过金曲《笨小孩》，交情匪浅。

如今《笨小孩》三缺一，故友的儿子柯有谦筹备《速命道》，自然义气相挺。林哲民说：“导演都叫刘德华‘叔叔’，侄子长大有电影梦，‘叔叔’当然想扶他一把，不是看钱才接戏。”

林哲民说：“《速》故事是导演（柯有谦）早在五年前想出来的，当中也有对他爸爸的怀念。”

其实华仔也是林哲民小时候的偶像，“刘德华这一次特别为《速命道》拍了七天戏，我对他的第一个印象就是人好、专业，也很照顾人，尽管他是巨星，但他却能消除大家相处时的焦虑，不会有压力。”

疫下拍摄 赛车特效“绿布景”完成

林哲民透露，《速》拍摄时碰上疫情大暴发，很多地方都不能去，赛车特效设计都在绿布景面前完成。

尽管在疫情严峻期拍摄，但剧组战斗力士气高昂，并未战战兢兢。然而，在绿布幕前设计飙车镜头，林哲民又面对什么样的挑战？

林哲民指出：“《速》的赛车场面必须建立在真实的基础上，原因是导演柯有谦太懂车了，不能玩成‘动画片’，也不会走《玩命关头》那种天马行空的设计，一切都必须看来真实，而且我必须在画面上做到丝毫看不出在玩特效！”

在车神之子面前设计飙车神技，务必经过赛车手的“X光眼”认证。

为《速》将赛车速度发挥到极致，林哲民本人爱赛车吗？

“我只喜欢打电玩，在公路上不超车，也不敢驾太快。”长期操控电脑特效，玩出多维度璀璨影像视效的他，私底下为人既谨慎又小心。

林哲民期盼电影卖得好，可以继续打造《速》续集，问起台湾卖多少才叫好，他笑说：“希望有100万以上的人去看（《速命道》）。”

据悉，《速命道》已定于6月1日在本地放映。