《三十而已》金牌编剧操刀 《爱情而已》吴磊周雨彤姐弟恋“势均力敌 ”

由柠萌影业制作、吴磊和周雨彤主演的中国都市情感剧《爱情而已》（简称《爱情》）是一部清爽不腻的爱情剧，但说它是爱情剧又不完全正确，因为除了爱情，本剧还结合了理想、职场和亲情元素，描绘出一幅都市生活的真实写照。《爱情》3月27日于央视八套首播，并于腾讯视频和Netflix上架，在中国收官之后于豆瓣评分达8.2分，成绩亮眼。

38集的《爱情》由2020年夯剧《三十而已》导演张晓波监制、编剧张英姬编剧。擅长女性题材的张英姬总是能通过剧情带出一些社会议题，从不无脑撒糖，中国官媒《人民网》在点评《爱情》时写下：最美好的爱情从不被定义，这部剧最大优点是还原了爱情本来的样子。

“国民弟弟”吴磊剧中化身因伤不得志的22岁运动员宋三川，他起初打羽毛球是背负了妈妈羽球国手的梦想。一次比赛，宋三川和对手打到18比18平局时，患癌的母亲不辞而别；往后宋三川只要比赛分数打到18，跨不过心里一道坎的他就会输掉比赛，从此被安排在替补席上，难再有上场比赛机会。他也因无法克服心病，事业停滞不前。