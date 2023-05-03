泰国真人秀飘火药味　19岁Copper当选“心机王”

继2022年推出的首部原创泰剧《黑帮少爷爱上我》（KinnPorsche The Series）大受欢迎之后，爱奇艺国际站最近宣布与《黑帮》制作公司BOC（Be On Cloud）再次联手推出泰国实境真人秀《隐藏的王牌》（The Hidden Character，简称《隐藏》）。这档真人秀聚焦11名年龄介于16至22岁的泰国小鲜肉，他们会同住一个屋檐下并且接受一系列的挑战，最后脱颖而出的选手将有机会成为《黑帮》男主角Mile和Apo的师弟，参演下一部BOC与爱奇艺合作的戏剧。

节目无剧本，选手呈现真实面貌《隐藏》4月18日于泰国曼谷W酒店举行发布会，11名选手JJ、Copper、Fuaiz、New、Mio、Jet、Bump、Lotte、Woody、Perth和Max首次亮相，凭《黑帮》打开知名度的泰星Mile则以节目主持人的身份现身。制作人Poon和Pond在记者会上强调《隐藏》只设置了节目框架，绝无剧本，为的是让观众看到选手们最真实的面貌。

除了Woody之外，10名选手在记者会后接受《联合早报》访问，谈到参加真人秀定下的目标时，他们有的说想借由《隐藏》出道成为演员或歌手，有的“想成为成功的人”，有人憧憬有朝一日能踏上康城影展的红毯，有的单纯“只想拥有幸福”“不断挑战自己”。