15年前重创28亿经济 美编剧工会谈判破局即日罢工

（洛杉矶讯）美国编剧工会（Writers Guild of America，简称WGA）曾在2007年到2008年发动为时100天的罢工，当时估计造成加利福尼州约28亿新元的经济损失。相隔15年后，拥有约1万1000名成员的WGA针对当前串流平台盛行、编剧收入却短少，与电影电视制作人联盟（AMPTP）谈判破局，宣布在美国西岸时间周二（5月2日）0点01分起，正式发动罢工。

WGA发给成员的信中写道：“尽管我们一直努力进行公平协商，也正是因为你们投票支持罢工，让我们得以获得一些谈判筹码，但制片方对我们的提案回应不足以解决编剧们面临的生存危机，我们应该要发挥最大的杠杆作用，以暂停工作来争取公平合约，谈判委员会、董事会与理事会成员，将和大家一起走上罢工队伍。”

WGA与代表亚马逊、苹果、迪士尼、探索华纳兄弟集团、NBC环球、派拉蒙、索尼与Netflix的AMPTP进行6周谈判后，做出罢工决定。

WGA主张：“这些制片方当前的做法，在工会的劳动力内创造出“零工经济”（Gig economy），他们在谈判中的不妥协态度，背叛了对编剧专业价值的承诺，他们拒绝保证每周在连续剧集方面的雇用水准、创造出综艺节目的“日薪”制，以及他们对于涉及编剧免费工作与AI问题上持续拖延，这些做法已经关闭了他们劳动力的大门，同时也打开了编剧成为完全自由职业的大门。对于我们成员来说，这样的交易不可想象。”

15年前由于编剧停工，影视内容无法制作与出产，无业的编剧、演员与相关产业人员因为减少支出，造成加州约28亿新元经济损失。WGA这次谈判希望能为编剧成员们争取三年约5.7亿新元的薪资与福利，但AMPTP只能接受约1亿1468万新元，双方认知差异甚巨。WGA已宣布会在当地时间周二下午1时在多处拍摄地举行罢工示威。目前因罢工首当其冲的就是深夜脱口秀节目，至于新闻类型节目的脚本作家不属于编剧工会，则不受影响。