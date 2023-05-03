最新TVB官方排行榜：蔡思贝登顶成一姐 帝后哥姐谁上谁下？

（香港讯）香港TVB视后蔡思贝在TVB年报官方排行榜上，由去年第12位一跃登顶，“一姐”地位超然；新生代女艺人陈嘉慧则爆冷力压多位帝后前辈，跻身首页当红花旦、小生之列！经过“大风吹”，两大女主李佳芯与黄翠如地位依然稳如泰山，反而曾被TVB钦点力捧的陈滢与郭柏研要让位排在第二页。

新人陈嘉慧的排名之高，引人侧目。（互联网）

2021年报告：蔡思贝只排在第三行

TVB日前公布2022年周年报告，检视过去一年的业务表现，当中最惹人关注的是旗下小生、花旦的排位。超过160名艺人分布在六页中，排首页的是一众当时得令的一线艺人，当中视后蔡思贝力压一众小生、花旦排头位。翻看2021年报告，当时她只排在第三行12位，今年一跃登顶发威。

去年底，蔡思贝在TVB节目巡礼以性感形象抢尽风头，成为大合照C位红星之一，一直努力洗底的她近年形象大翻身，更凭《踩过界II》勇夺视后。她去年在《廉政行动2022》《法证先锋V》的演出也获赞突飞猛进，难怪深受力捧。据知，她主演的新剧《你好，我的大夫》也被列作今年重头剧。

四大视帝后：蔡思贝、陈豪、胡定欣、陈山聪

蔡思贝与陈豪、胡定欣、陈山聪四大视帝后位处第一页首列，紧随蔡思贝之后的是萧正楠、李佳芯、马国明、黄智雯、刘佩玥、陈展鹏、黄翠如、周嘉洛、袁伟豪、姚子羚、张振朗、张曦雯等，当中李佳芯与黄翠如虽然近年在戏剧方面产量少之又少，因而传遭冷待，但却深受网民爱戴，二人在年报排位上都算名列前茅，甚至比姚子羚、张曦雯、高海宁还要高，足以反映她们仍是公司的爱将。

年初获马来西亚视后的刘佩玥，跃升速度也非常亮眼，成为当家花旦“新势力”。同跻身首页的后起之秀还有朱敏瀚、刘颖镟、吴伟豪、黄庭锋、陈晓华等，当中最惹人热议的非陈嘉慧莫属。外形如邻家女孩的陈嘉慧演出机会很多，但暂未有太大话题作品，最受争议的是她竟力压两大视后林夏薇、江美仪，三大视帝王浩信、马德钟与郭晋安，以及陈滢、郭柏研，甚至跌落第二页。第二页排头位是“阿姐”汪明荃、三夺视帝的黎耀祥及胡枫等资深艺人。

两对冤家：陈滢龚嘉欣、冯盈盈江嘉敏

陈滢去年凭《痞子殿下》和《美丽战场》人气高升，更获TVB力捧，开拍《痞》续集《痞子无间道》。她与龚嘉欣早年因合作闹不和，龚嘉欣甚至传被雪藏，但在排位中，后者却“打败宿敌”陈滢登上首页，令人意外。

被指一度遭雪藏的前港姐冠军冯盈盈，今年有份参演重头剧《逆天奇案2》，本以为前景回复光明，但依照官方排位猜测，去年排首页的她竟直跌至第四页，更并非头排，而是隐身于一众综艺及节目主持包括陈庭欣及陈贝儿当中，似乎要上位仍须加把劲。至于传跟她反目的江嘉敏更是形势险峻，曾受力捧的她竟被安排于最后第六页，而且她非长剧《爱．回家》成员，却与该剧演员滕丽名、吕慧仪等为邻，被港媒形容为“位置古怪”。