老少艺人跟着跳 花手舞席卷狮城

Blackpink智秀3月底推出的个人单曲《Flower》风靡全球，仅仅过了一个月，YouTube观看率就打破1.78亿。MV播出后随即引来大批粉丝网友翻跳舞蹈，不少本地老少艺人也都加入这个行列大跳“花手舞”。

★陈澍城+郭坤耀



最吸引眼球的组合还得是郭坤耀和陈澍城大哥同框的“花手舞”。今年就要74岁的澍城大哥罕见亮相在小视频中，跳舞更不用说。视频中陈澍城身穿花色衬衣内搭白色汗衫，下半身是一条深色工装裤，打扮相当时髦。不少网友见陈澍城也来翻跳相当惊喜，直呼“澍城大哥超可爱！”

★刘谦益+胡煜诗



不少网友这时想起另一位社媒达人刘谦益，网友喊话郭坤耀也拉上谦益大哥一起拍。事实上刘谦益早和胡煜诗翻跳过，甚至赶在了郭坤耀和陈澍城前一天就发布了合拍视频，可见刘谦益比年轻人还紧跟潮流。

★欧萱



令人惊喜的还有向来低调的阿姐欧萱也来“凑一脚”，她在社媒晒出自己的翻跳视频后，获高达2万多人点赞。事实上欧萱本身还有芭蕾舞底子，所以从她的版本中还能品出一丝芭蕾舞的味道。

★刘怡伶



另一位点赞过万的翻跳艺人是刘怡伶（Tasha）。在韩国发展多年的她自然有份翻跳一段，超强舞艺配上高颜值，不愧是当过女团成员的人。

★罗美仪



罗美仪应该是最早开始翻跳“花手舞”的本地艺人，早在今年《红星大奖》现场美仪就拍了视频，视频至今已获得2万人点赞，是盘点名单中点赞率最高的艺人。

★谢静仪

近年谢静仪非常用心地经营自己的社媒，就连“花手舞”都与众不同。别人的翻跳从头到尾都是一个场景，反观谢静仪的版本却有四个转场，相当特别。