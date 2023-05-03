凯文科斯纳爆与18年老婆争三子女监护权

（洛杉矶讯）曾以《与狼共舞》（Dances with Wolves）与《终极保镖》（The Bodyguard）红极一时的68岁好莱坞男星凯文·科斯纳（Kevin Costner），稍早前惊传被结缡18年的第二任妻子克莉丝汀鲍嘉顿（Christine Baumgartner），向法院以“不可化解的歧异”诉请离婚，并要求二子一女的共同监护权。

据悉，因为有婚前协议书缘故，她没要求赡养费。科斯纳的发言人向媒体证实传闻：“令人深感遗憾的是，超乎科斯纳先生所能掌控的情况已经发生，让他不得不参与解除婚姻的行动，我们期盼外界在他们经历这个艰难时期时，尊重他、克莉丝汀与他们的子女隐私。”

科斯纳1990年首度自导自演电影《与狼共舞》，并荣获奥斯卡最佳影片、导演等最具指标性的大奖，也以该片入围奥斯卡、金球奖影帝。接下来又有《侠盗罗宾汉》（Robin Hood: Prince of Thieves）、《终极保镖》等卖座片，但是1995年烧了一堆钱拍的《水世界》（Waterworld）口碑与票房皆惨不忍睹，演艺事业开始走下坡。

近年来，他主演的电视剧《黄石》（Yellowstone）深获好评，获颁金球奖视帝，事业有回春迹象。

他与从事设计师工作的第二任妻子克莉丝汀于1999年开始约会、2003年曾短暂分手，隔年复合后二人结婚，婚姻维持18年多相当不易。但就在他爆出与《黄石》统筹不和、导致该剧将在第五季后画下句点之时，没想又传出与妻子的婚姻也走不下去。