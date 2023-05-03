李栋旭拍《九尾狐传1938》 每天醒来就“打”

李栋旭和金汎主演的2020年奇幻韩剧《九尾狐传》观众反应佳，第二季《九尾狐传1938》（Tale of the Nine Tailed 1938）将于2023年5月6日起在Prime Video播出，并迎来两位新卡司金素妍和刘庆秀。

《九尾狐传1938》描述化作人身的九尾狐李砚（李栋旭饰），与初恋南智雅好不容易迎来幸福结局，李砚却卷入意想不到的事件中，来到1938年的朝鲜，并为了回到爱人所在的现代，展开殊死搏斗。李砚的弟弟李朗（金汎饰）在现代化解了与李砚的误会，但处于1938年的李朗，对突然来到1938年的李砚还是展现出反抗的情绪。在1938年，李砚也遇到曾是西边山神的柳红酒（金素妍饰）和曾是北边山神的千无影（刘庆秀饰）。

四位主角早前接受亚太区媒体视讯访问，提到观众可以期待第二季将有更多大规模的打斗场面。谈到最难忘的一场动作戏，李栋旭做了一个无奈的表情说：“我有好多动作场面，感觉每天早上醒来就有人跟我说“去打”，然后我就出现在片场开始打起来。最难忘是1938年的李砚与从现代穿越到过去的李砚的决斗，因为是李砚vs李砚，两边的动作都是我一个人完成，拍摄过程很不容易，非常具挑战性，但也很有趣。”