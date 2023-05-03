10对周华健“少年侠客”演唱会门票送早报VIP

周华健5月20日（星期六）将在新加坡室内体育馆举行全新世界巡回演唱会“少年侠客”，届时将带来《风雨无阻》《孤枕难眠》《让我欢喜让我忧》《爱相随》等经典好歌。

这场演唱会取名“少年侠客”，除了代表周华健的36年音乐生涯，也包含他豁达爽朗的生活哲学，是他过去与现在的音乐写照。周华健早期曾演唱《倚天屠龙记》主题曲《刀剑如梦》《神雕侠侣》主题曲《天下有情人》《天龙八部》主题曲《难念的经》等，唱尽金庸经典武侠世界里，侠客的坦荡逍遥。《少年》则是他2019年发行的专辑。

演唱会以“少年”和“侠客”两个概念串联，舞台设计也将武侠奇观与日常音乐场景交错，衬托出周华健用歌声为旧歌提炼出的新生命，以及他对新歌的领悟。

主办单位Live Nation准备了10对CAT3（每对价值$396）演唱会门票送给早报VIP（订户）。早报VIP只须上bit.ly/ZBCWakinGiveaway回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。送票活动将于5月10日（星期三）截止。10位幸运VIP将最迟于5月15日（星期一）收到电邮通知。

周华健“少年侠客”世界巡回演唱会新加坡站

日期：5月20日（星期六）

时间：晚上8时

地点：新加坡室内体育馆