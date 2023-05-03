文慧如重返本地剧晋升女一 许瑞奇放假计划泡汤

2006年“红星大奖”青苹果奖得主、现任歌手文慧如重返本地剧，她是灵异轻松喜剧《陪你到最后》的女主角，与新科视帝许瑞奇和陈罗密欧陷入三角恋。该剧5月2日举行开镜仪式，预计8月杀青，10月在8频道9点档播出。

文慧如曾在访问中告诉记者，之前有本地剧组找她拍戏，但当时无法接演。记者问起决定演出《陪》的原因，她说：“去年发了第二张创作专辑，今年的音乐作品还在慢慢累积中，觉得可以用筹备下一个音乐作品的时间，去作新的尝试，丰富人生和创作灵感。除此之外，也因为很喜欢新剧女角色的性格，她的背景和故事非常吸引我，所以这次决定回来参与戏剧。”

她坦言，自2009年的《书包太重》再演本地电视剧，最初的心情十分忐忑，“担心自己太久没拍戏，会扯其他演员的后腿。”她感谢导演耐心待她，引导她入戏，读剧本时可感受到自己在进步，为此觉得欣慰。

文慧如饰演的角色“卉琦”自幼患有阴阳眼，儿时因此有不少脱序行为，长大后也三不五时被鬼魂缠身，导致恋爱不顺，工作上也一事无成。她后来接管妈妈的殡葬业生意。

钟琴（左起）、文慧如、许瑞奇、陈罗密欧和朱厚任5月2日出席《陪你到最后》开镜仪式。（新传媒提供）

故事主题环绕“离别”，谈起诠释难度，她说：“关于离别的主题，一定有许多感人的片段，卉琦这个角色，从小到大就是一个充满故事的女生。她的遭遇合理化了她的一些个性，这些特质是诠释卉琦最有挑战性的部分。”角色造型方面，她顶着一头蓬松鬈发，原以为自己会不适应新发型，“但在发廊做好造型后，第一次看见新发型，觉得太喜欢不一样的自己！”

文慧如：期待和许瑞奇一起演戏

文慧如与本地男演员许瑞奇、陈罗密欧有“三角恋”对手戏。她觉得，两男都很平易近人，“跟陈罗密欧相处前，会以为他的个性比较文静，但没想到他很爱开玩笑，还很积极地推荐他喜欢的产品给我们，闹得大家开怀大笑。”

她看过许瑞奇在《你的世界我们懂》的演出，“我曾经在自闭症患者的学校实习过，所以对他的演出很惊叹。我觉得他是一个观察入微也很努力的演员，知道这部剧的演员名单中有他时，当然很期待可以一起演戏。”

文慧如为角色尝试蓬松鬈发造型。（新传媒提供）

对于三角恋的戏，文慧如说：“相信女生在面对一见钟情和日久生情这两种情愫，都会有很纠结，很难抉择的时候。希望这部戏的三角恋，可以带出这两种情感间的错综复杂，让观众有共鸣。”

文慧如和钟琴饰演母女。她一向来喜欢钟琴的主持风格，开心有机会跟阿姐对戏，盼两人培养“母女”默契。

文慧如在2021年的七夕情人节宣布，答应本地音乐制作人张暐弘的求婚。记者问她，这段日子是否跟在台湾工作的未婚夫分隔两地？会用这段时间筹备婚礼吗？她答道：“这段日子暐弘留在台湾做音乐，目前婚礼的进度在缓慢地进行中，希望到时一切顺利。”

许瑞奇得奖后演戏“尽量放轻松”

许瑞奇的放假计划泡汤了。他3月底在方言剧《天公疼憨人》片场告诉记者，拍完《天》要去旅行，入组《陪》后，意味着短期内去不成了。许瑞奇笑说：“对呀，等拍完这部吧，然后再休息。趁年轻，多努力！”

《陪》是许瑞奇拿下红星视帝后接的第一部戏，他说，心境上没有转变，“回去平常的生活，工作演戏，尽量放轻松。”

许瑞奇在《陪你到最后》中饰演殡葬业礼仪师，与文慧如的角色日久生情。（新传媒提供）

他在剧中饰演殡葬业礼仪师，与文慧如的角色日久生情。他形容角色说：“对朋友，很正义，爱就爱到死，恨也恨到死。想要老师重视，但调皮，对于人生想逃避，不想面对。”

许瑞奇觉得文慧如是腼腆、害羞和努力的搭档，他透露，最近在听搭档的歌曲。

他知道文慧如是青苹果奖得主，以前演过朱厚任的女儿，也看过她在童星时期演的电视剧《蓝色仙人掌》和《书包太重》，“但是现在忘了剧情内容，太久以前（的戏）了。”