NCT DREAM来新开唱 透明箱子登场气势十足

透明箱子登场犹如魔术秀，NCT DREAM7缺1却浇不熄狮城粉丝的热情。

韩国男团NCT DREAM“五一”（5月1日，星期一）在新加坡室内体育馆开唱，吸引超过8千名粉丝共襄盛举。粉丝们身穿含有“珍珠Neo香槟色”（Pearl Neo Champagne）元素的衣服或配件出席，手持同款应援手灯，现场犹如大型主题派对，缤纷充满活力。

NCT DREAM新加坡演唱会7缺1，左起为志晟、楷灿、渽民、Jeno、仁俊及Mark。（取自艺人推特）

值得一提的是，舞台设计替演唱会加分不少。开场时，成员们逐个从升降台升起，还有人躺在透明箱子里慢慢出场，搭配灯光和音乐，架势十足。透明箱子在后半场也成为成员们表演的道具之一，一名成员在外、另一名成员在箱子内同时共舞，精彩表演引来粉丝阵阵尖叫声。

NCT DREAM也善用延伸舞台，每名成员轮流走到舞台的各个角落表演，与粉丝们近距离接触。

比起用言语直接沟通，NCT DREAM选择将想说的话与力量注入到表演中与粉丝分享。尽管话不多，在演唱会结束前他们不忘表达对粉丝的爱，“比起黑胡椒螃蟹，我更喜欢你们！”、“下次我们会和辰乐一起回来，在更大的场地表演给你们看！”、“你们每一位都拥有很美丽的笑容，我从你们的笑容中得到了力量！”

NCT DREAM是韩国SM娱乐于2016年推出的男团，继NCT127后，为团体的第二支固定分队。NCT127由7人组成，包括马克（Mark）、仁俊（Renjun）、Jeno、楷灿（Haechan）、渽民（Jaemin）、志晟（Jisung）及辰乐（Chenle），辰乐因健康原因缺席新加坡演唱会。

虽然不是以完整体与大家见面，粉丝热情依旧，全力为偶像尖叫呐喊。NCT DREAM当晚带来了两个小时半的表演，共演唱了29首歌，包括热门歌曲“Hot Sauce”“Chewing Gum”“Candy”等，诚意十足。

“THE DREAM SHOW 2 : IN A DREAM”巡演接下来将在澳门及吉隆坡举行。