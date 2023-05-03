张学友演唱会加三场 门票两个半小时卖光

张学友演唱会加三场，2万4000张门票两个半小时卖光。

“歌神”张学友势不可当，飞凡娱乐之前宣布“张学友60+巡回演唱会”新加坡站7月14、15、16日及21、22、23日，两个周末在新加坡室内体育馆举行，六场演唱会4万8000张门票四小时内卖光，飞凡娱乐宣布再加7月28、29、30日三场，门票星期三（5月3日）中午12时开始发售，两个半小时内卖光。

飞凡娱乐5月3日下午2时30分在脸书贴文宣布门票全数售完，并说“欲知更多售票详情，请继续密切留意官宣”，似乎有再加场的可能性。《联合早报》询问飞凡娱乐，对方回复：“一旦有消息就会公布。”

无论是否再加场，张学友这次的演唱会在本地共办九场，将吸引7万2000人朝圣，已创下本地演唱会最多场次的纪录，和室内体育馆最多人数观看的演唱会。

演唱会门票一票难求，许多人在网上高价转售，也出现不少黄牛票商。主办单位呼吁公众，请勿从非官方售票处或向他人购买门票以免受骗。

“张学友60+巡回演唱会”6月9日将在澳门掀开序幕，新加坡是第二站。这次演唱会主视觉以水为元素，张学友认为：“水充满可能性，无论面对任何困难，前路崎岖难行，水总能找到出路，继续前进。”同时鼓励自己时时要像水一般保持弹性，让自己拥有前进的动力。