艺术科学博物馆举办张曼玉电影回顾展

位于滨海湾金沙艺术科学博物馆（ArtScience Museum）四楼的影院庆祝一周年纪念，5月13日至6月25日推出香港知名艺人张曼玉电影回顾展，放映七部让张曼玉踏上国际星光大道的电影。

回顾展取名“Vividly Maggie”（生动的玛姬）。玛姬是张曼玉的英文名，七部从1990年至2008年的电影包括《客途秋恨》《阮玲玉》《甜蜜蜜》、《女飞贼再现江湖》（Irma Vep）、《花样年华》、《洁径》（Clean）和《东邪西毒》。

《客途秋恨》由许鞍华执导，陆小芬与张曼玉演母女，电影改编自许鞍华的身世，讲述一对母女从隔阂矛盾到彼此谅解的经历；影片获得第27届金马奖最佳编剧。讲述一代默片电影明星阮玲玉自杀，震动海内外的《阮玲玉》，让张曼玉赢得第42届柏林影展影后。陈可辛所导的经典片《甜蜜蜜》讲述黎小军（黎明饰）在快餐店与同样从中国大陆到港讨生活，但避谈自己身份的李翘（张曼玉饰）结识，因共同喜爱邓丽君，两个孤独的异乡人有了某种程度的缓解；影片获得第34届金马奖最佳剧情片，张曼玉也夺得影后。

《花样年华》为王家卫执导三部曲的第二章，故事上承《阿飞正传》，下续《2046》，灵感来自刘以鬯的小说《对倒》；梁朝伟成为首个获得康城影帝的香港男演员。《东邪西毒》取材自金庸的武侠神作《射雕英雄传》，由张国荣与张曼玉饰演。

《洁径》中的张曼玉（右）戒毒展开新生活。（滨海湾金沙提供）

《女飞贼再现江湖》与《洁径》都是张曼玉的法国电影。《女》刻画一个中年法国电影导演尝试翻拍经典默片《吸血鬼》，结果灾难接踵而来；《女》以张曼玉饰演的外国女星的眼光来审视法国当时的电影业状态，曾在康城影展一种注视单元放映。张曼玉在《洁径》饰演女乐手，在丈夫吸毒去世后，努力摆脱毒品对自己生命的控制，最终重获新生；张曼玉凭该角色获康城影后。

读者星期三（5月3日）起可透过网址marinabaysands.com查阅回顾展详情与购票。