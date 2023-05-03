娱乐吃瓜：被爱情剧耽误的复仇女王 宋慧乔的蜕变之路

宋慧乔（Song Hye-gyo）在“第59届百想艺术大赏”夺下视后宝座，入行27年首次获得“百想”演技奖项的肯定，让她在台上致辞时激动不已。《黑暗荣耀》让人看到宋慧乔演技上的跃进，也让她撕去花瓶的标签，从《秋天的童话》《浪漫满屋》《太阳的后裔》到《黑暗荣耀》，宋慧乔看似代表作不少，但她其实也走过低潮期，一起来看她这些年是如何一点一点蜕变。



原本想当溜冰运动员宋慧乔最初的梦想不是当演员而是成为一名花式溜冰运动员。她在学生时代就接受专业的花式溜冰培训，还曾经是国家队选手。不过因为身材纤细五官精致，1996年宋慧乔刚上高中，家人就帮她报名模特儿选拔。她不仅获得冠军，还有广告代言找上门，之后便顺理成章地进入演艺圈。

凭《秋天的童话》走红出道初期，宋慧乔多是饰演戏份不多的角色，1996年到1999年她参与了《初恋》《我如何呢？》《白夜3.98》和《顺风妇产科》等剧。但直到2000年，与宋承宪（Song Seung-heon）和元斌（Won Bin）合演《秋天的童话》，才让当时19岁的她初尝走红滋味。该剧风靡无数观众，在韩国的收视率一度高达46.1%。宋慧乔饰演的崔恩熙最后在尹俊熙（宋承宪饰演）背上离世的结局让观众印象深刻。