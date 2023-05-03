洪欣离婚新闻变疑云 网推测3个可能性

香港女星洪欣与中国大陆男星张丹峰于2009年结婚，2018年曾爆出张丹峰出轨经纪人毕滢，当时洪欣力挺老公。然而夫妻俩仍不时传出婚姻危机，1日惊传女方凌晨在微博宣告离婚消息，张丹峰随后也附和，隔了一天却传出两人并没有离婚。

2日，有网民曝光毕滢的聊天纪录，对话中毕滢否认洪欣、张丹峰离婚是因为她，毕滢还说：“没离婚，早上我还给她打了电话，说是吵架了，给他们点时间吧。”3日凌晨，毕滢疑似现身微博评论区承认聊天对话内容说：“对，这话是我说的。”引发外界哗然。网民纷纷质疑他们是为了直播卖货在炒话题。

据知，离婚新闻上热搜后，一些社媒平台曝光了4月初张丹峰一家聚餐的画面，或是4月底张丹峰带洪欣和毕滢一起下馆子的信息。加上张丹峰据说在直播间澄清，称自己和洪欣现在很好，让这对夫妻间的离婚事件显得扑朔迷离。

一些自媒体于是纷纷加入分析离婚是真是假的大军中。

有人指出，一般明星离婚，必须处理财产分配、子女抚养权等一系列的麻烦事，感情上可能有伤痛或更复杂的成分，因此官宣离婚的时候，所发的文案都是祝福彼此、比较严肃的场面话。然后张丹峰与洪欣的文案，用词感觉更像是“嬉皮笑脸”。比如张丹峰标注洪欣的话后面加了“笑到捂脸”的表情。

让吃瓜群众更惊讶的是，张丹峰的经纪人毕滢也加入“对话”，让网民解读：洪欣好像在生气，张丹峰似乎在调侃，毕滢出来和稀泥。整个事件看来是：嬉皮笑脸官宣离婚，“第三者”出来劝和，这在娱乐圈也算是史无前例。

网民推测，真相可能是三个其中的一个：

1）真吵架未离婚

夫妻俩吵架了，洪欣一气之下发了离婚的动态。她发了很多条动态，却被“某人”删除，说的应该是张丹峰，因为后者不希望公开，以免被全网炮轰。毕滢的“劝和”，也侧面证明了两人似乎确实发生过争吵。

2）一场炒作

张丹峰被曝和毕滢关系被曝不简单后，他的口碑跌落谷底，事业停滞不前。接不到戏的张丹峰，只能靠直播带货来挣生活费，但生活不容易，这种情况下，通过一个爆炸性的八卦消息来吸引网民眼球无疑是一种选择。所以三人“联袂出演”了这出戏。如果夫妻俩是真离婚，毕滢作为被网民认为的“插足者”，理应保持低调和沉默，而不是现在这样高调出来“劝和”。

3、真离婚了

张丹峰和毕滢的种种暧昧在2019年爆出，网民根据蛛丝马迹扒出了很多“关系不一般的证据”。在压力下，张丹峰后来发声明称毕滢已经离职，但2022年却又爆出毕滢仍是张丹峰的经纪人，并且两人工作时仍住同一家酒店的消息。之后两人形影不离、如胶似漆。洪欣忍耐多年，睁一只眼闭一只眼得过且过，最后忍无可忍，随后草率地官宣了离婚。目前看来，这个可能性最小。

真相是什么，最后还是要看张丹峰和洪欣的言行，且拭目以待。