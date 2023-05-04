化身试飞员　王一博走在“刀尖上”

长空之王

Born To Fly（PG13）

娱乐性★★★☆/艺术性★☆

故事：雷宇（王一博饰）等优秀飞行员经过严苛选拔，正式成为中国新一代试飞员，他们将在队长张挺（胡军饰）的带领下，参与最新式、最尖端战斗机的试飞工作。在不断挑战战机和自我极限的过程中，一个个危机接踵而来。

短评：由中国导演刘晓世所执导的《长空之王》是部热血与励志的空军题材电影，影片紧扣中国空军加快推进装备跃升，以及实战转型的主题，透过王一博等演员片中的经历，揭开试飞员工作的危险状态，当中也包含了牺牲与勇气的精神。胡军片中勉励下属的一番话——做为军人，性命加使命才是生命，让人很感动，做他们这一行的就是走在“刀尖上”。

片中演员在极限状态进行测试的画面，以及与试图进入中国领空的敌军的搏火，让人看得肾上腺素飙升。影片节奏一气呵成，不乏催泪的剧情。王一博片中是硬汉，但内心世界的感情很丰沛，他在试飞时好几次与死神擦肩而过，让人频频为他捏把冷汗。

《回首尔》的朴智敏（中）演出从法国回首尔寻根的女子。（黄金戏院提供）

回首尔

Return To Seoul（NC16）

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事：出生于韩国的弗雷迪（朴智敏饰），自少便被领养的洋人家庭带到法国生活。她25岁原本要去东京旅行，却因遇上台风而转游首尔，继而开展了一段寻根之旅。她在法国成长，与原生家庭有着全然不同的文化，使这趟突如其来的旅程引发出更深层的身份思考，也将她的人生引领至始料未及的方向。

短评：《回首尔》创作灵感来自法国柬埔寨裔导演周戴维的朋友的故事，影片对于跨文化的刻画停留在表面，不过却把一个20多岁女生靠喝酒、约炮等豁出去的行为来掩盖内心的恐惧，以及30多岁时已学会韩语、吃素、冥想等，刻画得淋漓尽致。《回》让人看到女主角的转变与成长，她刚与父亲（吴光禄饰）重逢，还嫌弃他老是传她看不懂的韩文短信。她对父亲的态度并不友善，后来想必是与自己和解了，学会了体贴别人。她与亲妈妈的那段戏最让人揪心，这里卖个关子。

朴智敏出生韩国，后来在法国生活及工作。她原本是塑料艺术家，透过韩国艺术家介绍而加入片组。作为非职业演员，表现可圈可点，曾入围第16届亚洲电影大奖最佳新演员奖。《回首尔》曾代表柬埔寨报名奥斯卡最佳国际电影奖，也在第75届康城影展一种注视单元竞赛 。

《凶宅出租》的尼塔莎得与幽灵对抗以救出女儿。（嘉华提供）

凶宅出租

Home For Rent（NC16）

娱乐性★★★/艺术性★

故事：小宁（Nittha Jirayungyurn，尼塔莎·吉拉尤吉恩饰）和科文（Sukollawat Kanarot，苏格拉瓦·卡那诺饰）是一对恩爱夫妻，两人育有一女莹莹。某天，夫妻俩决定搬至公寓，并将原来的洋房出租给一名年迈的退休医生及她的女儿。房子出租后，小宁接获旧邻居投诉，说房子每到半夜都会传来怪声音，住在公寓的科文也开始出现诡异行为，莹莹更遭受一股邪恶力量的威胁。小宁将不惜一切代价寻找出真相。

短评：《凶宅出租》由泰国影史恐怖经典《鬼影》（Shutter）编剧之一的Sophon Sakdaphisit（索分·沙达菲斯）所导，尼塔莎好漂亮、卡那诺则有熟男魅力。影片的氛围与蛊邪术，令人毛骨悚然。据知，影片拍摄过程遇到离奇事件，是与电影中小女孩抱着的洋娃娃有关。制作团队在拍摄期间的夜晚听见了诡异的女孩笑声，但房里空无一人，仅有那个洋娃娃。尼塔莎透露：“拍摄期间大家都不敢碰这些玩偶，太可怕了！”