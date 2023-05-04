不满专栏被大改 黄子佼3千字抗议请辞《天下杂志》

台湾艺人黄子佼除了主持电视、广播节目，身兼多职的他还是个专栏作家，常在周刊、媒体发表音乐、艺术等文章。黄子佼星期二（2日）晚上在脸书发近3000字的长文，抗议《天下杂志》在未事前告知的情况下，大幅删减、修改他的文章。

黄子佼日前在《天下杂志》电子专栏中发表关于黑胶唱片的文章，却发现内容被删减，“今天我真的傻眼，刚好傍晚很有空，看它线上版的文，和我电脑里的档，除了标题仍被改，文字更大幅删减！没有事先告知我”，他忍不住问，“我是写得很差，还是找不到我？”黄子佼更直接宣布“我就在此请辞了”，感叹“这舞台让人心碎”。

对此，《天下杂志》星期三（3日）在脸书发声明道歉，称因内部窗口异动，于去年十月之后，专栏文章编辑后，未按内部标准程序，在出刊前与黄子佼先生进行确认与讨论，在此致歉。”

《天下杂志》于脸书道歉。（截自脸书）

《天下杂志》总编辑陈一姗曾在脸书留言给黄子佼，希望双方能通话。黄子佼回复写下三个请求：“自主请辞、收到20期稿费全数捐出及下架所有不是我的文章的文章。”另外，他还提到：“不过贵单位，稍早透过窗口告知助理，建议我改脸书本篇发文内容一事，小弟深感奇妙。”

黄子佼向台湾“壹苹新闻网”透露，《天下杂志》后来有向他道歉，不过他们并没有接受黄子佼的建议，下架所有文章，只有进后台修改。“对我来说已经有点受伤了，毕竟4年来不断发生，前2年还会来问我，换窗口之后到现在2年就一直这样子。”黄子佼强调，“这一切都是累积，我不可能一夜之间做出激动的决定，主要是看到线上的文章真的让我非常傻眼。”

黄子佼星期四（4日）主持李心洁演唱会记者会，结束后下台被台湾媒体问及此事，重申“改（文章）绝对没有问题，但是麻烦通知一声”，透露仍决定把专栏停掉，并捐出20期的稿费。