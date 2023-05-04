端午将至送暖 李南星赖怡伶派粽子给长者

端午节将至，“阿哥”李南星和赖怡伶给年长者派发粽子，提早和他们过节。

由以传统肉粽闻名的如切金珠举行的“爱心始于传统”活动，昨天中午在麦波申区展开，本地电视“阿哥”李南星和名嘴赖怡伶受邀出席，提前和该区的乐龄人士过端午节。席间，“阿哥”李南星与赖怡伶穿梭于居民间，和他们聊聊天、拍拍照，随后两人也派发粽子给出席的乐龄人士。

麦波申区国会议员陈佩玲也出席了活动。

近期，李南星和赖怡伶出席了好几个公益活动，之前李南星的经纪公司就在社交媒体贴出两人前往派饭给需要的人士，李南星活动后接受《新明日报》访问时表示，一向来只要有需要，他都会抽空参与这些活动，与居民们互动，给他们送暖。

李南星说：“每次在活动中与居民互动，和他们聊聊天、拍拍照，看到他们脸带灿烂的笑容，让我感到很窝心和开心。”

李南星洽谈拍剧

工作方面，李南星说，目前正在洽谈拍剧，由于尚未若实，故不能透露更进一步的消息，“一旦落实了，马上会告诉你！”

那，李南星之前飞往台湾，是否也谈了一些合作的方案？

“还没有。因为疫情过后，我想过去走走看看，先探探路，看看未来是否有合作的机会。”

赖怡伶想去柬埔寨做义工

赖怡伶也经常去做义工，她希望未来能有机会去泰国和柬埔寨偏远地区做义工。

赖怡伶接受访问时说，和在电视上主持慈善节目很大的不同是，亲身去参与这些义工活动，可以近距离和他们接触，打交道、聊天，让她感到格外的亲切。

她告诉记者她希望未来能有机会前往泰国和柬埔寨偏远地区做义工。“希望能自己的主持专业前往这些地方给他们带来欢乐。”

难得和赖怡伶见面，记者于是旧事重提，问她关于日前在社媒对某医院发飙的事件，她笑着回应说不愿多谈。