被大S下封口令 小S：自家新闻多到令人反感

台湾艺人徐熙娣（小S）日前在台北出席代言记者会，话题只要提到“汪小菲”或“葛斯齐”，她都不愿多做回应，与过去敢说的性格大为不同。

据台湾媒体报道，活动上小S求饶：“我真的很为难，希望你们可以体谅，不要让我们家庭失和。”她说自家的新闻多到让人反感，不希望家务事再霸占新闻版面：“我看到很多留言说‘够了没？都是这家人新闻’，我觉得尽量不回应，才能让话题终止。”

被问及大S近况，小S坦言有被姐姐下封口令，“她（大S）没有直接说不准讲，但有请我不要当她代言人，她觉得这是她的人生，大家不要当她的代言人。所以我很为难，也希望大家体谅我的心情。”她爆料有时S妈回应媒体，大S也会在通讯群组提醒。

小S说大S很久之前就决定要退居幕后，对于曝光在众人面前没有兴趣，语毕又吐槽姐姐之前有接广告代言。那S妈对大S不复出的想法？小S开玩笑，“怕自己觉得少了摇钱树吗？我这边可是有三个。”她说S妈不会干涉，只希望女儿们都能心情好、健健康康。

至于陆续都在演艺圈发展的三个女儿，小S说自己没干涉过她们的工作，也没想过要把孩子推到什么阶段，只希望她们可以多体验人生。她欣慰女儿们都比她想像中的成熟，“之前我们家被爆很多新闻，她们反而安慰我‘我们全家人相爱最重要’，她们真的很成熟又坚强。”