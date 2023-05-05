周元在新剧《盗贼》要打得“好笑”

韩国演员周元2022年在电影《救命卡特》（Carter）展现精彩的动作戏，包括飞车、枪战、赤身肉搏等，让人看得肾上腺素飙升。他在新剧《盗贼：七个朝鲜通宝》（简称《盗贼》）继续打，不过这一次要打得“好笑”。

周元在《盗贼》有双重身份，既是负责找回文物的文物厅特务官黄大明，也是专门偷取文物的盗贼“臭鼬”（Skunk）。其实“臭鼬”的目标是那些偷售被窃文物赚取不法之财的奸商，他会将偷来的文物归还文物厅，是一个正义的盗贼。

周元接受《联合早报》电邮访问时说：“会决定演出这部剧，是因为我觉得这个角色太有趣了，而且我可以分饰两角。以文物为题材，也很有意义，又以喜剧方式呈现，不会太严肃。我想透过这部剧让粉丝看到我开朗和可爱的一面，还有Skunk酷酷的形象也很新鲜。”